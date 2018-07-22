HABER

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 08:56 | Son Güncelleme

Aydın’da gece yarısı motosikleti ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen şahsı yoldan geçen başka araçlar ezdi. Kameralara takılan feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, güvenlik güçleri kaza esnasında motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazadan sonra arkadaşını terk edip kaçan şahsı arıyor.

Kaza gece yarısı Köşk Ovaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E-87 kara yolunda Köşk istikametinden Umurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Tosun (30) yönetimindeki motosiklet Daville Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet, sürücüsü ve arkasında bulunan yolcusu ile yere düştü. Motosikeltin arkasındaki yolcu kazadan sonra kaçarken, karşıdan gelen araçlar yolun ortasında kalan sürücünün üzerinden geçti. Yoldan geçen başka sürücülerin olayı görüp ihbar etmesi ile kaza mahalline gelen sağlık ekipleri 30 yaşındaki İsmail Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Jandarma tarafından el konulan kazada olay yeri inceleme ekipleri motosikletin yanında yarısı içilmiş alkol şişesi ele geçirdi. Kaza mahallinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, yolun ortasına düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden başka araçların geçtiği belirlendi.

kazaaaa

MOTOSİKLETTE BAŞKA BİRİSİ DAHA VARMIŞ

Görüntüleri inceleyen ekipler aynı motosiklette yolcu olarak bir kişinin daha bulunduğunu ancak yolcu konumundaki kişinin kazadan sonra yerden kalkıp kenara çekildiğini daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi. İsmi henüz tespit edilemeyen ikinci şahsın arandığı belirtildi.

kaza11

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kazadan sonra olay yerine gelen Köşk Kızılcayer Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Tosun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamayıp fenalık geçirdi. Motosiklet sürücüsünün yol ortasında kalan cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

HERKES ONU ARIYOR

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve kazadan sonra ölen arkadaşını terk edip giden şahsın arandığı belirtildi. (İHA)

PARTNERFark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz! Fark edebildiniz mi? Dikkatlice bakarsanız göreceksiniz!
Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı beklediAydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi
89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Aydın Motosiklet Köşk Ovaköy ismail tosun

En Çok Okunan Haberler

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal!

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.