Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 19 Nisan'da polisler tarafından Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te 18 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

