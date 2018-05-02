HABER

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 19 Nisan'da polisler tarafından Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te 18 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
MHP'de istifa depremi!MHP'de istifa depremi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Malatya Kripto gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.