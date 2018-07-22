HABER

Küçük çocuğun bakıcısı tarafından darp edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi - Dede Çelebi Ekim: "Torunumu terlikle dövdüğü görüntüler var. Kayıt olmasına rağmen savcılıkta da inkar etti. İlk mahkemede tutuklandı. Dördüncü mahkemede ise serbest bırakıldı. Ben şimdi soruyorum 'sizin torununuz olsaydı, serbest bırakır mıydınız? Vicdanınız rahat mı? Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat mısınız"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bakıcısı tarafından darp edildiği öne sürülen küçük çocuğun dedesi Çelebi Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında torunlarının bakıcısı tarafından darp edildiğini tespit ettiklerini, ellerindeki kamera görüntüsüyle bakıcı Fadime Y. hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Kızının, çocuğun saçlarının dökülmesi, vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve ses kaydı yerleştirdiğini, kendisinin de eşiyle bir gün eve anahtarla kapıyı açarak sessizce girdiklerini anlatan Ekim, şöyle devam etti:

"Daha öncede kızım evde çocuğun sıkıntıdan dökülen saç tellerini bulmuş. Kızım bakıcıya sormuş cevap verememiş. Çocuk annesinin peşinden sürekli ağlıyordu. Torunum öyle hale gelmişti ki, annesiyle yapışık gezen, kimseye güvenmeyen durumdaydı. Şüpheler doğrultusunda kızım eve ses kaydı koymuştu. Ses kaydını dinledik. Şok olduk. 10 Nisan'da sabah 7.30'da eve gittik. Kızım anahtarı bize vermişti. Biz anahtarla kapıyı açıp, kapının önüne dikildik. İçeriden sesler geliyordu. Arka balkondan bakıcı, torunuma annesine bay bay yaptırıyordu. Sonra biz içeri girdik cep telefonuyla torunumu döverken kameraya çektik. Ben sakin bir şekilde 'kolay gelsin' dedim. Kadın bizi görünce şaşırdı. Kendisini çocuğu dövmeye o kadar adapte etmiş ki bizim girdiğimizi bile duymuyor. Cep telefonuyla karşında dikiliyoruz bizi hayli bir zaman görmüyor. Daha sonra görüyor."

Görüntüleri çektikten sonra Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduklarını, hastaneden de darp raporu aldıklarını belirten Ekim, bakıcı Fadime Y'nin çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklandığını, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Ekim, bakıcının serbest bırakılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Torunumu terlikle dövdüğü görüntüler var. Kayıt olmasına rağmen savcılıkta da inkar etti. İlk mahkemede tutuklandı. Dördüncü mahkemede ise serbest bırakıldı. Ben şimdi soruyorum, 'sizin torununuz olsaydı, serbest bırakır mıydınız? Vicdanınız rahat mı? Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat mısınız ?
Olayın olduğu gün hastaneye gittik. Bacaklarında morluklar vardı. Elimizdeki ses kayıtlarında oklava sesleri de var. Sadece terlikle değil. Annesi bakıcıya sorduğunda 'sandalyeye falan vurdu' diye atlatmış. Terlikle torunumun yüzüne vururken dudağını patlatıyor. Sonra kızıma telefon açıyor. 'Çocuk halıya düştü dudağı patladı. Hangi kremi süreyim.' diye soruyor. Bunların hepsi kızımda şüphe oluşturdu. Geçtiğimiz ekim ayından beri torunuma bakıyor. Bu kadın torunuma 6 ay işkenceyle bakmış. Üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalıyor. Böyle bir düzen olamaz. Adalet olamaz. Olayın olduğu gün avukatımı aradım. Bana, 'Kadına sakın dokunma 7 yıl hapis yatarsın' dedi. Ben adalete soruyorum, iki yetişkin insanın dövüşmesinde ben 7 yıl hapis yatıyorsam, 2,5 yaşında kendini anlatamayan bir çocuğa 6 ay zulüm ediyorsun, 3 ay sonra serbest kalıyorsun. Kamuoyuna soruyorum adalet bu mudur? Bu vicdan mıdır?"

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Kültür Bakanı Ersoy 'hayalet köy' Lübbey'e geldiCumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Kültür Bakanı Ersoy 'hayalet köy' Lübbey'e geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya Bakıcı Çocuk darp Merzifon

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.