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Led ışıklarla dev Türk bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

İzmir'de bir inşaat firması yeni yaptığı konutların dış yüzeyine 16 bin led ışıkla Türk bayrağını yansıttı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir inşaat firması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, yeni yaptığı konutların dış yüzeyine 16 bin led ışıkla Türk bayrağını yansıttı.

Karşıyaka ilçesinde bir inşaat firması yeni yaptığı konutların dış yüzeyini led ışıklarla süsledi.

İnşaatın aydınlatma işlerini yapan firmanın sahibi Cüneyit Çabuk, üretilen özel led ışıkları sayesinde binanın dış cephesini dev bir ekran haline getirdiklerini söyledi.

Aydınlatmayı binanın bütünlüğüyle buluşturarak yeni bir alan yarattıklarını belirten Çabuk, "Şehirlerin gece görüntüleri çok önemli. Biz de İzmir'e görselliğin gece de karakter kazandırması için böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Özel olarak imal edilen 16 bin led ışığını inşaatımızın dış yüzeyinde kullandık. Özel otomasyon sistemiyle ledlere istediğimiz simülasyonu yönlendirebiliyoruz." dedi.

Türk bayrağını led ışıklarıyla binanın dış yüzeyine yansıttıklarında ortaya çok güzel bir görüntünün çıktığını ifade eden Çabuk, "İzmir'i bir körfez olarak düşündüğümüz zaman körfezin yüzde 90'ından çok rahat bir şekilde görünüyor. Bu uygulamanın dünyada birkaç örneği var.19 Mayıs gibi milli bayramlarımız dışında da Türk bayrağını kullanacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs gençlik ve spor bayramı Dış yüzey inşaat LED türk bayrağı

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