İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Komisyon çalışmalarımız sırasında en ilgi çekici konulardan birinin sevgisizlik olduğunu gördük, sevgisizlik çok yaygın. İş hayatında olan anne ve babaların çocuklarına daha sıcak yaklaşması gerektiğini ifade ediyorum." dedi.

Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7'si AK Parti'den, 3'ü CHP'den, 1'i MHP'den ve 1'i HDP'den olmak üzere 12 milletvekilinden oluşan komisyonun 3 aylık çalışma sürecini tamamladığını, bu süreçte 100'e yakın dinleme ve 15'ten fazla toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Partiler üstü komisyonun başarılı bir çalışmaya imza attığını, iktidar ve muhalefet partilerinin el ele vererek sosyal yarayı ortadan kaldırmaya gayret gösterdiğini anlatan Tezcan, 1-2 ay içinde rapor hazırlayıp TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Tezcan, çok önemli tespitler yaptıklarını vurgulayarak, "Tedavi olmak isteyen gençlerimizin çoğunlukta olduğunu, bu illetten kurtulmak istediklerini biliyoruz. Bizi en çok şaşırtan bir anne babanın, çocuğunun kurtulması için gözyaşı dökmesi oldu. Bunun bir dram haline geldiğini görmüş olduk. Bir anne çocuğunu dokuz ay karnında taşıyor, o çocuk 15-16 yaşından sonra uyuşturucuya saplanıyor ve her gün annesine şiddet uyguluyor. Annenin de polisi arayıp 'beni bu çocuktan kurtarın' dediğine şahit olduk." ifadelerini kullandı.