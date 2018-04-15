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Madde bağımlığına karşı en önemli silah "sevgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Tezcan: - "Komisyon çalışmalarımız sırasında en ilgi çekici konulardan birinin sevgisizlik olduğunu gördük, sevgisizlik çok yaygın. İş hayatında olan anne ve babaların çocuklarına daha sıcak yaklaşması gerektiğini ifade ediyorum" - "Tedaviye gelen hastalara 10-20 günlük ya da bir aylık detoks tedaisi uygulayıp sonra takip etmezseniz, rehabilitasyon ve sosyal uyuma almazsanız büyük çoğunluğu dezavantajlı ortamlarına geri dönüyor. Bu gençlerin çoğunun aynı ortama döndüğü için uyuşturucu ile buluştuklarını, maddi sıkıntıya düşüp satıcı, torbacı haline geldiğini biliyoruz"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Komisyon çalışmalarımız sırasında en ilgi çekici konulardan birinin sevgisizlik olduğunu gördük, sevgisizlik çok yaygın. İş hayatında olan anne ve babaların çocuklarına daha sıcak yaklaşması gerektiğini ifade ediyorum." dedi.

Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7'si AK Parti'den, 3'ü CHP'den, 1'i MHP'den ve 1'i HDP'den olmak üzere 12 milletvekilinden oluşan komisyonun 3 aylık çalışma sürecini tamamladığını, bu süreçte 100'e yakın dinleme ve 15'ten fazla toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Partiler üstü komisyonun başarılı bir çalışmaya imza attığını, iktidar ve muhalefet partilerinin el ele vererek sosyal yarayı ortadan kaldırmaya gayret gösterdiğini anlatan Tezcan, 1-2 ay içinde rapor hazırlayıp TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Tezcan, çok önemli tespitler yaptıklarını vurgulayarak, "Tedavi olmak isteyen gençlerimizin çoğunlukta olduğunu, bu illetten kurtulmak istediklerini biliyoruz. Bizi en çok şaşırtan bir anne babanın, çocuğunun kurtulması için gözyaşı dökmesi oldu. Bunun bir dram haline geldiğini görmüş olduk. Bir anne çocuğunu dokuz ay karnında taşıyor, o çocuk 15-16 yaşından sonra uyuşturucuya saplanıyor ve her gün annesine şiddet uyguluyor. Annenin de polisi arayıp 'beni bu çocuktan kurtarın' dediğine şahit olduk." ifadelerini kullandı.

- Kurumlara ve ailelere öneriler

Raporda uyuşturucu arzının önlenmesine yönelik program, çalışma önerilerinin de yer alacağına işaret eden Tezcan, konuyla ilgili 7 bakanlıkla toplantılar yaptıklarını söyledi.

Tezcan, taslak önerileri hazırladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlarımızla arzın önlenmesi konusunda toplantı yaptık. İçişleri Bakanlığımıza yapılması gereken hususlar, yakalamalar, uyuşturucu madde ticareti yapanlarla ilgili mallarına, arabalarına, evine hatta birinci derecede yakın akrabalarına kadar mallarına el konulmasıyla ilgili önerilerimiz var. Adalet Bakanlığına da bazı cezaların gözden geçirilmesi konusunda önerilerimiz bulunuyor. Kullanıcı mı satıcı mı cezasının belirlenmesi gerekiyor, zaten cezaları da bugüne kadar 3-5 kadar artırmışız."

Gençlik ve Spor Bakanlığının yerel yönetimlerle iş birliği içinde kent merkezindeki tesis sayısını yükseltebileceğine, böylelikle gençlerin de sportif faaliyetlere yönelebileceğini anlatan Tezcan, tedavi merkez sayısının artması, ayrıca kadınlar için AMATEM kurulması için bakanlıklara tavsiyede bulunduklarını dile getirdi.

Tezcan, resmi kurumların yanı sıra madde bağımlılığı konusunda ailelere büyük görev düştüğüne işaret ederek, "Komisyon çalışmalarımız sırasında en ilgi çekici konulardan birinin sevgisizlik olduğunu gördük, sevgisizlik çok yaygın. İş hayatında olan anne ve babaların çocuklarına daha sıcak yaklaşması gerektiğini ifade ediyorum." dedi.

- "Uyuşturucuya geri dönüyorlar"

Madde bağımlılığı tedavisinde başarı oranının yüzde 15-20 olduğunun altını çizen Tezcan, "Yüzde 85 çocuğu maalesef uyuşturucudan kaybediyoruz." bilgisini verdi.

Yılmaz Tezcan, hastalık ortaya çıkmadan önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tedaviye gelen hastalara 10-20 günlük ya da bir aylık detoks tedavisi uygulayıp sonra takip etmezseniz, rehabilitasyon ve sosyal uyuma almazsanız büyük çoğunluğu dezavantajlı ortamlarına geri dönüyor. Bu gençlerin çoğunun aynı ortama döndüğü için uyuşturucu ile buluştuklarını, maddi sıkıntıya düşüp satıcı, torbacı haline geldiğini biliyoruz."

Uyuşturucu kullanım yaşının 8-12'ye düştüğüne ilişkin haberlerin spekülatif olduğunu, gerçeği yansıtmadığını dile getiren Tezcan, küçük yaşlarda bağımlılığa tek tük rastlandığını belirtti.

Yılmaz, Türkiye'de uyuşturucu kullanmış birey oranının Avrupa'ya göre çok düşük olduğunu, İçişleri Bakanlığının yakalama konusunda önemli çalışmalara imza attığını sözlerine ekledi.

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