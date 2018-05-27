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Mahkemenin iptal kararını konfetilerle kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde, 5 bin arsa sahibini ilgilendiren ve varisleriyle 20 bin kişiyi bulan arsa mağdurları, Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı’nın yanına yapılan alışveriş merkezi inşaatına yönelik açtıkları imar planının iptali davasında idare mahkemesinin iptal kararını, konfetilerle kutladı.

Mahkemenin iptal kararını konfetilerle kutladılar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesinde, 5 bin arsa sahibini ilgilendiren ve varisleriyle 20 bin kişiyi bulan arsa mağdurları, Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı’nın yanına yapılan alışveriş merkezi inşaatına yönelik açtıkları imar planının iptali davasında idare mahkemesinin iptal kararını, konfetilerle kutladı.
Kamuoyunda 'Balçova arsa mağdurları' olarak bilinen kişiler, 5 bin arsa için imar planlarının yapımı sırasında haksızlıklar olduğu gerekçesiyle 11 yıl önce hukuk mücadelesi başlattı. Arsa mağdurları, davayı taşıdıkları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) de tazminat alma hakkını elde etti. Mağdurlar tarafından kurulan ‘Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği’, Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı’nın yanına yapılan alışveriş merkezi inşaatına yönelik imar planına aykırı olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iptal davası açtı. İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce dernek haklı bulunarak, iptal kararı verildi. Kararın ardından Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği üyeleri, alışveriş merkezi inşaatının önünde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında havaya atılan konfetilerle mahkemenin verdiği iptal kararı kutlandı. Dernek adına açıklama yapan avukat Mustafa Kemal Turhan, şöyle konuştu:
"Ülkemizde yaşanan imar yolsuzluklarının çok ciddi boyutlara ulaştığına dair toplumsal bir kanı ve hatta neredeyse mutabakat dahi var. Bu vahim durumu belgeleyen resmi bir itiraf geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan gelmiştir. Üçkuyular Meydanı’ndaki şu an AVM projesinin olduğu bu yeri, söz konusu holding satın almadan önce burasının imar planı resmi tesis alanı, açık pazar yeri alanı, çocuk parkı, yeşil alan ve terminal alanı olarak belirlenmişti. Holding, bu yeri çok ucuza satın alır almaz yaptırdığı plan tadilatı ile bu yeri ticaret merkezi ve otel, konut imarına çevirtmiş ve böylelikle holdinge spekülasyon imkanı verilmiştir Bu arsa spekülasyonundan sonra holdinge verilen haksız ve hukuksuz imar yapılaşma hakkı ile tüm Balçova ilçesindeki maliklerinden 15 kat daha fazla haksız kazanç elde etmesine neden olunmuştur. Bu duruma göre, holding; haksız kazanç elde etmektedir ki bu, açıkça hukuka aykırıdır. Tüm bunlardan sonra İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne açtığımız dava sonucunda mahkeme imar planının iptaline karar vermiştir. Mahkemenin kararıyla haklılığımız tespit edilmiştir."
Açıklamanın ardından alışveriş merkezi inşaatı önünde havaya konfeti atan dernek üyeleri, mahkemenin verdiği kararı kutlayarak, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Mahkemenin iptal kararını konfetilerle kutladılarMahkemenin iptal kararını konfetilerle kutladılarMahkemenin iptal kararını konfetilerle kutladılarMahkemenin iptal kararını konfetilerle kutladılar

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