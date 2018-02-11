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Manisa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 05:16 | Son Güncelleme

Akhisar ilçesindeki kahvehanede bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi, Haşim Haşimoğlu Caddesi'ndeki kahvehanede çıkan silahlı kavgada Mustafa Çeneli'nin ölümü üzerine polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı.

Olayın faili olduğu tespit edilen M.G'nin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, takip sonucu Akhisar Otobüs Terminali civarındaki bir adrese operasyon düzenledi.

Silahı ile yakalanan M.G, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Çeneli'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Olay

Akhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde M.G. ve Mustafa Çeneli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G'nin silahla vurduğu Çeneli, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Çeneli hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Akhisar kahvehane kavga polis silah

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