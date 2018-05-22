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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi'nin Maltepe'de yapımına başlanan kampüsüne 'Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' adı verildiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf hızla yayılırken bir anda gündeme oturdu.

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Marmara Üniversitesi'nin, İstanbul Maltepe'de bulunan arazisinde inşaat çalışmaları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün alana giderek tabelayı dikti.

Odatv'de yer alan habere göre, tabelada "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. Etap İnşaat Alanı" yazması dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin yapılacağı yer askeriyenin arazisiydi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf hızla yayılırken, bir anda gündem oldu.

İşte atılan tweetlerden bazıları;

aaa

marmara


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Anahtar Kelimeler:
Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi'nin yeni kampüsü Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
nolmuş onu anlamadık Türkiyeye hiçbirşey katmayanların isimleri okullarda caddelerde sokaklarda da Türkiye nin cumhurbaşkanın adının bir kampüse verilmesimi zorunuza gitti
Reisin ismi her yere yakışır
Ortada diploma yok ama adı üniversiteye verilebiliyor???????
bu kadarmi ucuz habercilik zaten herseye inanan bir anti erdogancilar var bu haber tam onluk...
isimler geçicidir daha önce de değişmedi mi bu da değişir merak etmeyin
Yuh be kardeşim yuh ya bu adam ne yapsa yaranamaz bu güruha adı kemal kılıçdaroğlu olsa ayakta alkışlar bu güruh
@yilmazkeskin61 kardeş inşatın da mı çalışıyor yoksa parasını cebinden mi veriyor söyle bakıyım hiç biri yok.
@yilmazkeskin61 Laf söyledi CURUF
Külliye nedir yaa .
Şimdilik takıl böyle her yere ismini ver ama unutma unutulacağını biri gelir siler her yerden adını. Ama şimdilik devam et
ASKERİ ALANLARI DEVREDE DEVREDE KALMADI SANIRIM .
İnşaatında mı çalışıyor yoksa parasını cebinden mi yaptırıyor yok övmek isterseniz kendinizi övün.
Türkçe kelime kullanın artık .Külliye Türkçe değil
@st.turhan34 KAÇAK SARAY çok yakışmıştı.
Bu seçimde TAMAM,denilmezse daha çok şeyler göreceksini AMERİKA VE İSRAİL LAFDA KINANIYOR AMA TİCARET AMBARGOSUZ DEVAM KANMAYIN...,,aNKARADA AMERİKAN EÇİLİGİ HAZİNE ARAZİSİNİ SATIN ALDI YENİ BİNALARI İNŞAATDA, İLK LİSTES BAŞİ DAMAT YENİ BİR HANEDAN VE KRALİYET DOGUYOR.BELKİ BİR DAHA SEÇİM SANDIGI GÖREMEYECEK TURKİYE CUMHURİYETİ HALKI DİN VE POLİTAKAYI KARISTIRIP YEM OLMAYIN TAMAMEN DUYGUSAL PARA....BABAAAA
Mezun olduğunu iddia ettiği yere bir de adı mı veriliyor? Arka kapısına yazarlarsa hiç itiraz etmem.
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