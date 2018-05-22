Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Marmara Üniversitesi'nin, İstanbul Maltepe'de bulunan arazisinde inşaat çalışmaları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün alana giderek tabelayı dikti.
Odatv'de yer alan habere göre, tabelada "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. Etap İnşaat Alanı" yazması dikkat çekti.
Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin yapılacağı yer askeriyenin arazisiydi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf hızla yayılırken, bir anda gündem oldu.
İşte atılan tweetlerden bazıları;
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