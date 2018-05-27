Mekunu Kasırgası nedeniyle bir sınır kapısı daha kapatıldı

EL-MEHRA (AA) - Yemen'de Mekunu Kasırgası nedeniyle ülkenin doğusundaki El-Mehra vilayetinde bulunan ve Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da kapatıldığı ve Şahn ilçesindeki ailelerin tahliye edildiği bildirildi.

El-Mehra Valisi Racih Bakerit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası'nın beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şahn ilçesinde mahsur kalan ailelerin, tahsis edilen bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunan Bakerit, Sarfit Sınır Kapısı'ndan sonra Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Mekunu Kasırgası nedeniyle dün Yemen-Umman sınırındaki Sarfit Sınır Kapısı'nın kapatıldığı ve çalışanların tahliye edildiği bildirilmişti.

