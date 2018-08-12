Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara İl Teşkilatı yöneticilerinin istifa dilekçeleri alındı, başkanlığa vekalet eden Hakan Han Özcan tarafından yeni yönetimin oluşturulması çalışması başlatıldı.

Sözcü'nün haberine göre, istifaların alınmasının perde arkasında. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yakın isimlerin tasfiyesinin yattığı öğrenildi.

Böylece, Gökçek'in izleri büyükşehirden sonra parti teşkilatında da silinmeye başlandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Yamalı, milletvekili adayı olması nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa etmişti. İl başkanlığı görevine Hakan Han Özcan vekalet getirilmişti. Daha sonra bu göreve asaleten getirilen Özcan, kendi kadrosunu oluşturmak amacıyla yönetimin istifasını istedi.

İstifaların alınmasından sonra yeni yönetim oluşturulması çalışmaları başlatıldı.

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