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Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e şok üstüne şok... Gökçek'in izini silmek için AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı. Yeni yönetimde Gökçek'e yakın isimlerin yer almayacağı ve istifaların alınmasının perde arkasında Gökçek'e yakın isimlerin tasfiyesinin yattığı öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere Gökçek, geçtiğimiz günlerde CHP'deki olağanüstü kurultay süreciyle ilgili olarak tweet'ler atmış ve gündem yaratmıştı.

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara İl Teşkilatı yöneticilerinin istifa dilekçeleri alındı, başkanlığa vekalet eden Hakan Han Özcan tarafından yeni yönetimin oluşturulması çalışması başlatıldı.

Sözcü'nün haberine göre, istifaların alınmasının perde arkasında. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yakın isimlerin tasfiyesinin yattığı öğrenildi.

Böylece, Gökçek'in izleri büyükşehirden sonra parti teşkilatında da silinmeye başlandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Yamalı, milletvekili adayı olması nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa etmişti. İl başkanlığı görevine Hakan Han Özcan vekalet getirilmişti. Daha sonra bu göreve asaleten getirilen Özcan, kendi kadrosunu oluşturmak amacıyla yönetimin istifasını istedi.

İstifaların alınmasından sonra yeni yönetim oluşturulması çalışmaları başlatıldı.

MELİH GÖKÇEK'TEN ÇOK ÇARPICI İDDİA: DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP hakkındaki iddialarına bir yenisini eklemişti.

"CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OYLANACAK"

CHP genel merkezi tarafından kurultay için yeterli imzayı toplayamadıkları açıklanan muhaliflerin yeni bir atağa hazırlandığını iddia eden Gökçek, CHP iç tüzüğündeki bir maddeyi paylaşmış, ve muhaliflerin 248 delege oyuyla olağanüstü kurultaya gideceğini ve tüzük değişikliği talep edeceğini iddia etmişti.

"DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ"

Gökçek, "diktatör" dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Genel Başkanlık'tan düşürüleceğini de öne sürmüştü. İşte Gökçek'in twitter'dan yaptığı açıklama:

"Diktatör bu kez kesin bitti… Muhalifler önce tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay’a gidecek… Olağan üstü kurultay için toplam delegenin % 20'sinin imzası yetiyor(248 kişi)…

Önce 48.maddenin 4 ve 5. fıkraları değiştirilerek seçim için salt çoğunluk şartı kalkacak, arkasından ikinci kez imza toplanacak. Bu kez muhtemelen 300 imza yeterli olacak ve seçim yapılacak."

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Melih Gökçek ak parti akp Ankara istifa

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ne kadar yalakalık yaparsan yap, gideceğin yer tarihin çöplüğü.
BETER OLMANIZ İÇİN 17 SENEDENBERİ BEDDUA EDİYORUM ÇÜNKÜ SİZ BU ÜLKEYE ZARAR VERDİNİZ
o dikdatör koltuktada sen sen değilsin o ne olacak..!
Hak şerleri hayr eyler Zan etme ki ğayr eyler Ârif ânı seyr eyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler…
Bu medya soytarısı rahat durmayı beceremiyor.
ne oldu gökçek yola devam mı yalakalığa
Bu adama küfür etmek için tüm hücrelerim can atıyor. Acaba bunu hisseden yalnız ben miyim?
ylan ne pişkin adamsın. diktatör deyince bir an için heyecanlandım ama yine amacın yalamakmış
VAY BE HAYDİ YİĞİTLER ÇIKSIN MEYDANE AK KARA SİYAH BEYAZ BELLİ OLUR ŞEHZADELER İŞBAŞINDA
İŞTE BÖYLE O SEBEP BU SEBEP AYAKLAR DOLANA DOLANA BİRBİRİNE VURDURA VURDURA...HAK TAN SAPMASAN AÇ KALIRMIYDIN?SORUN YAŞARMIYDIN?HELAL KAZANCIN MEVKİN MAKAMIN YETMEZMİYDİ? NE OLDUDA BÖYLE OLDU?NE KAZANDIN?KURAN I KERİM PEYGAMBERLER YALANMI SÖYLÜYORDA BİZ HEM MÜSLÜMANIZ HEMDE İCRAATIMIZDA NEFSE HİZMET EDİP YANDAN YANDAN MÜSLÜMAN LIĞI SADECE NAMAZ KILMAYA SIKIŞTIRIYORUZ.İSLAMI ANLAYIN OKUYUN ARABANIZDA KURAN I KERİM MEALİ CD Sİ OLSUN DEVAMLI YOLLARDA DİNLEYİN HİDAYETE ERİN ANLAYIN İDRAK EDİN O ZAMAN MÜSLÜMAN OLUP BAŞ SECDEYE DEĞİNCE HARAMA BULAŞMAKTAN TİR TİR TİTRERSİN MAHŞERİ DÜŞÜNÜNCE.
bu adam fetöcü. onlar istemediler ben zorla verdim diyen bu. torunlarım dahil çocuklarımda fetönün okullarında okudular. dedi.ee niye simitçiye odacıya DOKUNUYONDA BU FETÖCÜYÜ İÇERİ ATMIYORSUNUZ
çokta tınn...! şu adamı gündemdde tutmayın yahu. imza chp seçmeni
yakında başlar akp böyle oyunları var diye 180 derece dönmeye
Bu nedemek istiyor subliminal mesaj mı veriyor yani
çırpındıkça batan melih. Allah daha çok batırsın
Gün gelir yediğin kul haklarını da alacak Allah. unutma melih
Ya İ.Melih gerçekten çok komik adamsın 22 yıldır yaptığın görevinden hiç bir gerekçe göstermeden seni makamında alıp zavallı gibi bir kenara koyan Ankara halkından bulunduğu makam için tek bir oy almamış adamı senin koltuğuna oturtan ve bunu Balıkesir ve İstanbul belediye başkanlarına da yapan adam diktatör değil ama bizim pısırık silik kişiliksiz siyasetin öncüsü 10 senede 13 seçim kaybetmiş zavallı Kılıçdaroğlu Diktatör he mi? Rezil oldun seni artık AKP içinde bile adam yerine koyan yok
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