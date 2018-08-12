Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara İl Teşkilatı yöneticilerinin istifa dilekçeleri alındı, başkanlığa vekalet eden Hakan Han Özcan tarafından yeni yönetimin oluşturulması çalışması başlatıldı.
Sözcü'nün haberine göre, istifaların alınmasının perde arkasında. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yakın isimlerin tasfiyesinin yattığı öğrenildi.
Böylece, Gökçek'in izleri büyükşehirden sonra parti teşkilatında da silinmeye başlandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Yamalı, milletvekili adayı olması nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa etmişti. İl başkanlığı görevine Hakan Han Özcan vekalet getirilmişti. Daha sonra bu göreve asaleten getirilen Özcan, kendi kadrosunu oluşturmak amacıyla yönetimin istifasını istedi.
İstifaların alınmasından sonra yeni yönetim oluşturulması çalışmaları başlatıldı.
MELİH GÖKÇEK'TEN ÇOK ÇARPICI İDDİA: DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP hakkındaki iddialarına bir yenisini eklemişti.
"CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OYLANACAK"
CHP genel merkezi tarafından kurultay için yeterli imzayı toplayamadıkları açıklanan muhaliflerin yeni bir atağa hazırlandığını iddia eden Gökçek, CHP iç tüzüğündeki bir maddeyi paylaşmış, ve muhaliflerin 248 delege oyuyla olağanüstü kurultaya gideceğini ve tüzük değişikliği talep edeceğini iddia etmişti.
"DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ"
Gökçek, "diktatör" dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Genel Başkanlık'tan düşürüleceğini de öne sürmüştü. İşte Gökçek'in twitter'dan yaptığı açıklama:
"Diktatör bu kez kesin bitti… Muhalifler önce tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay’a gidecek… Olağan üstü kurultay için toplam delegenin % 20'sinin imzası yetiyor(248 kişi)…
Önce 48.maddenin 4 ve 5. fıkraları değiştirilerek seçim için salt çoğunluk şartı kalkacak, arkasından ikinci kez imza toplanacak. Bu kez muhtemelen 300 imza yeterli olacak ve seçim yapılacak."
İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Okuyucu Yorumları 17 yorum