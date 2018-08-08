Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Gökçek, Twitter hesabı üzerinden Ordu'da yaşanan sel felakatine sessiz kalmadı. Gökçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu;
Benim 8 köprünün yıkılmasını aklım almıyor. Kimse bunun sorumluları kesin hesap vermeli. O köprülerin kontrollüğünü yapan, kesin kabulün altında imzası olan kim varsa hem maddi hem manevi hesap vermeli. İsimler açıklansın. Davası Ordu'da görülsün. Halk takip etsin.
BENİM 8 KÖPRÜNÜN YIKILMASINI AKLIM ALMIYOR...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Ağustos 2018
KİMSE BUNUN SORUMLULARI KESİN HESAP VERMELİ...
O KÖPRÜLEREN KONTROLLÜĞÜNÜ YAPAN, KESİN KABÜLÜN ALTINDA İMZASI OLAN KİM VARSA
HEM MADDİ, HEM MÂNEVİ
HESAP VERMELİ...
İSİMLER AÇIKLANSIN,
DAVASI ORDUDA GÖRÜLSÜN,
HALK TAKİP ETSİN... pic.twitter.com/6gerfFO5lb
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı. Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi. Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi." dedi.
CHP'li Seyit Torun şunları söyledi: "Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabi sonuçta Ağustos ayı Karadeniz bölgesi için özellikle sel konusunda bir tehdit ayı. Bu geçtiğimiz yıllarda da oldu. Allah'tan can kaybı yok. Ama geçmişte çok acı can kayıplarıyla da bu süreci yaşadık. Biz Meclis'te de özellikle bir afet haritası çıkarılması için de soru önergeleri verdik. Karadeniz artık bilimsel olarak kanıtlanmasa da küresel ısınmayla karşı karşıya. Ağustos ayında felaketi yaşamamamız için afet hazırlamamız gerektiğini, değiştirilen dere yataklarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylemiştik. Tekrar ifade etmek istiyorum bu üzerinden siyaset yapacağımız bir şey değil. Bir an önce Karadeniz bölgesi için afet haritası çıkarılıp bütün dereler değerlendirilmeli. Çünkü derelerin regülatörler marifetiyle yatakları değişti, yapılaşmaya açıldı ve bazı yerlerde üstü kapandı. 500 yıllık su debileri de göz önüne alınarak mutlaka yeniden revize edilmeli."
MHP'lİ Cemal Enginyurt da şöyle konuştu: "Hakikaten korkunç bir afet. Can kaybı olmaması sevindirici. Lakin mal kaybı çok yüksek derecede. Özellikle harmanda olması sebebiyle fındıklarda büyük bir kayıp oluştu. Felaket şekilde akan sular üreticinin fındığını alın terini alıp götürdü. Can kaybı olmamasına sevinirken, bütün umudu dalda olan ve hükümetten gelecek bir fiyat beklentisi içerisinde gün geçiren insanımız maalesef bugünkü büyük afetle birlikte ekonomik bir afet de yaşamış oldu. Bundan dolayı ben Fatsa, Ünye'ye geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyoruz. "
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