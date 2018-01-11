Meteoroloji'den İstanbul'da kar yağışı açıklaması: 15 Ocak Pazartesi gününe dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Diyarbakır, Ş.Urfa, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli(21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güney kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.