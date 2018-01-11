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Meteoroloji'den İstanbul'da kar yağışı açıklaması: 15 Ocak Pazartesi gününe dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 08:26 | Son Güncelleme 7 saat önce

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde yağış bekleniyor. İstanbulluların merak ettiği kar yağışı için Meteoroloji tahminde bulundu. 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur beklenirken, 15 Ocak Pazartesi günü itibariyle kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul'da kar yağışı açıklaması: 15 Ocak Pazartesi gününe dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Diyarbakır, Ş.Urfa, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli(21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güney kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR DURUMU

Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Milyonlarca İstanbullu kar yağışı için beklemekteydi. Meteoroloji o tarihi duyurdu. İşte Meteoroloji'den gelen tahminler...

METEOROLOJİ'DEN GELEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde daralma, hava kalitesinde azalma vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
lapa lapa kar geliyormuş güleyim bari kar yağmayacak kuraklık hız la yaklaşıyor israf etmeye devam edin sonunuz afrika gibi olsun
@mustafa_1986_vejuv sonunuz derken sen nerde yaşıyorsun merak ettim?
yarim saate kalmaz yağacak varmisin bahse hoca efendi :))
hasret kaldık gelsin artık
valla gözümüz yolda kaldı yag mübarek yag
canım benim istanbula dediginiz tarihte kar yok
inşAllah akplilerin üstüne 5 metre yağar da altından çıkamazlar
Kar yağsın tatil yapalım diye ümitlenmeyin, çalışın, aklınızda hep çalışmak olsun.. Ayrıca dışarıda yaşayanları da düşünün, kar yağmasın, çok da önemli değil..
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