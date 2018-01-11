Meteoroloji'den İstanbul'da kar yağışı açıklaması: 15 Ocak Pazartesi gününe dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Diyarbakır, Ş.Urfa, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların İzmir, Aydın, Muğla ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli(21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güney kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR DURUMU
Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Milyonlarca İstanbullu kar yağışı için beklemekteydi. Meteoroloji o tarihi duyurdu. İşte Meteoroloji'den gelen tahminler...
METEOROLOJİ'DEN GELEN UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SİS, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde daralma, hava kalitesinde azalma vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
Erdoğan, Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak
Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp
'3 yaşındaki kızımı öldürmesinden korkuyorum'
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Halkbank açıklaması
İdlib'deki gelişmeler Türkiye-İran-Rusya ittifakını sınıyor
Birkaç gün içinde hem kızını, hem babasını kaybedecek!
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 8 yorum