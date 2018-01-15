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Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 09:22 | Son Güncelleme 6 saat önce

Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri değişti. İstanbul'da bugün yağması beklenen kar son dakika hava değişimleriyle gelecek haftaya kaldı. En son meteorolojik verilere göre birkaç gün sonra yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Özlemle kar bekleyenler için haberler iyi, 20 Ocak'tan sonra beklenen soğuk hava sistemi günlerce sürecek ve birçok şehir beyaz örtüye bürünecek...

Türkiye kara hasret kaldı. Son bir haftadır beklenen ve yurdun bir çoğunu bugün etkilemesi beklenen kar Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre İstanbul’a yağmayacak. Sözcü'nün haberine göre, yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kendini gösterecek kar yağışları hayatı etkileyecek boyutlara ulaşmayacak. Kışın kendini iyiden iyiye hissettireceği uzun soluklu soğuk hava dalgası ise haftaya gelecek.

20 OCAK’TAN SONRA KARA KIŞ GELİYOR…

Meteoroloji tahmin sistemlerinden gelen raporlara göre 20 Ocak’tan sonra Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına girecek. Uzun süre boyunca etkisini devam ettirecek olan yeni soğuk hava dalgası birçok şehirdeki kar yağışı özlemini giderecek.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminlerine göre beklenen durum şu şekilde;

BUGÜN BEKLENEN HAVA HADİSELERİ

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu istanbul kar yağışı

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Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Okuyucu Yorumları 40 yorum
Ya İstanbul'a kar yağması milli mesele oldu, Yağdı, yağacak, yağmadı, erteledi, kesin, ama yağmadı.......vs. günlerdir baş haber...en iyisi vazgeçin yağdığı zaman yazarsınız.
valla lafı tam gediğine oturttun
@bilge14bilge yağcak mı hocam
Meteoroloji müdürü bence bu işi bırakıp sayısal loto kovalasın böyle rezaletmi olur bir dediği tutmazmı adamın:)
metooroloji atiyor ama tutmüyor
sıktınız iyice
Yalancılar güvenilmez!! derdi büyüklerim; şu an Tamda o söze isabet ediyor.
işin uzmanlarını görevden alıp partizanları yerleştirirsen sonucu bu olur, 15 sene önce birebir doğru verilerle hareket edebilen meteorolojinin son durumu, amma ve lakin artık imam hatiplerimiz var, başörtü sorunumuzda çözüldü
yağacağı iki santim kar sanki ülke buzul çağına girecekmiş gibi haber yapıyosunuz
Meteoroloji, parmağını yalayıp havaya tutarak tahmin yapmaya başladı herhalde...
Yahu şu ALLAH'ın işine karışmasanız olmaz
meteroloji gelirsem kafanı gözünü dağıtacam leennn pinokyo
@zenginemlak2003 yağar mı hocam
İŞİN EHLİ OLMAYAN KİŞİLER BAŞA GETİRİLİNCE BÖYLE OLUYOR MALESEF
Allah'ın işine karışmayın siz bilemezsiniz.
allahın işi rabbim ne zaman oluver derse olur metoroloji garibim nerden bilecek allahın işi fazla kasılmaya gerek yok
metoroloji uyuyorsun bu ne hal
BİLİMSEL GÖZLEM BIRAKILDI..DUA VE TEMENNİ İLE TAHMİN EDİLİYOR SANIRIM..
meteoroloji istifa
İstanbul'a kar elbet yağacak yağdığı zaman ne olacak biliyormusunuz ? cevap bende hemen söyleyim "Biz demiştik"
ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLİR.
sallayın bakalım ya tutarsa
Farkıdamısınız arkadaşlar metooroloji bilem artık tahmın yapmıyor eskiden şu saat yağcak diyordu yağyordu demeki bir yerde yalnış var çlışanlar buişi bilmiyor artk
BİRDEN AJDA NIN ŞARKISI AKLIMA GELDİ PALAVRA PALAVRA PALAVRA HEPSİ PALAVRAAAAAAAAA
yağsada kurtulsak ya.türkiyede baska sehir yok!!
sanki ilk kez yagiyo dunyaya yaw malmisiniz nesiniz
martta????
ya kar haberi bekliyormuşuz gibi yapmayın salllamayın
Hava tahmini yapsın diye kurulan kuruma kimleri koydularsa onlar da tahmin yapma yeteneğini en iyi şekilde böyle sonuçlar ve tahminler açıklayarak kullanıyorlar. İşin kötüsü hava da bizi kandırıyor iyi mi? Yarın çıkıp milletim bizi affetsin derlerse şaşırmayın.
Beklenen "Hava Hadiseleri" niye Arapça kelime kullanılıyor anlamıyorum Hava olayları desek olmaz mı?
sevgili meteor müdürüm bu haftaki fener macı nolur söylede tersini oynucam tahminlerin süper de...
son 1 senedir tam tahmin yapamiyorlar. adanada yuzde 70 yagmur diyor. ama yagmur yagmiyor...
hahahhahaha yeter la rezil olduk ama seneye yagar kesin
Accuweather den haberi yok galiba yetkililerin baksınlar hafta gün değil adamlar saat saat tutturuyor
Bu sabah saat 8'de kar yağacak kısa süreli ve hafif diye yazıyordu. İnanın o saatte hafif de olsa yağmaya başladı. Bence kopyala yapıştır yapsın MGM.
Bizim meteoroloji hiçbir tahmini tutturamıyor kesinlikle güven vermiyor.Bari yabancı sitelerdeki tahminleri alıp yayınlasar da her zaman böyle madara olmasalar.
meteoloji istifa et aylardır milleti kandırıyorsunuz
trişka
Allah bilir ne zaman yağacanı polemik yapmaya gerek yok
bıktırdiniz artık Yeter İstanbul İstanbul kar yağdı yağacak yağmadı sizin başka işiniz yokmu Türkiye maddi manevi sıkıntılarla boğuşuyor siz İstanbul'da kar yağışı pesindesiniz sizene yağar kar yağmur yağar o Allah bilir karışmayız bırakın bu işleri başka haberler yapın araştırın derim Mynet haberi artık izlemeyecegim okumayacagim artık açıyorsunuz İstanbul kar yağmur Yeter artık Yeter
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