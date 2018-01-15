Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Türkiye kara hasret kaldı. Son bir haftadır beklenen ve yurdun bir çoğunu bugün etkilemesi beklenen kar Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre İstanbul’a yağmayacak. Sözcü'nün haberine göre, yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kendini gösterecek kar yağışları hayatı etkileyecek boyutlara ulaşmayacak. Kışın kendini iyiden iyiye hissettireceği uzun soluklu soğuk hava dalgası ise haftaya gelecek.

20 OCAK’TAN SONRA KARA KIŞ GELİYOR…

Meteoroloji tahmin sistemlerinden gelen raporlara göre 20 Ocak’tan sonra Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına girecek. Uzun süre boyunca etkisini devam ettirecek olan yeni soğuk hava dalgası birçok şehirdeki kar yağışı özlemini giderecek.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminlerine göre beklenen durum şu şekilde;

BUGÜN BEKLENEN HAVA HADİSELERİ

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.