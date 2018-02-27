Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

19 Temmuz 2009 yılında başlayan kapalı alanlarda sigara yasağı ilk başlarda bazı kesimlerden tepki çekse de uygulama ile birlikte sağlıklı yaşam alanları arttı ve sigara kullanmayan vatandaşları memnun etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği ve sigara içen birini gördüğünde paketini alarak sigarayı bırakması için büyük telkinlerde bulunduğu medyaya sürekli yansıdı. Ancak son zamanlarda bu sigara yasağı toplu kullanılan alanlarda delinmeye başladı. Kafeler, otobüs, metrobüs, tramvay, taksi, minibüs, büyük iş merkezlerinde ve hastane önlerinde alenen sigara içilir konuma gelindi. Kafelerde müşteri kaybetmemek için sulu küllük uygulamaları yapılırken, metrobüs duraklarında sabırsız tiryakiler diğer yolculara aldırmadan sigara içiyor. Minibüs ve taksilerde ise şoförler yolculuk esnasında sigarasını yakarak kolunu camdan dışarı çıkartarak içerken hastanelerde ise kapı önlerinde hemen hastaların girdiği ve hava almaya çıktığı alanlarda sigara içiliyor. Ayrıca Perpa gibi büyük İşhanlarının ortalarına konulan sigara küllüklü çöp kutuları ile adeta yasak alenen deliniyor.

OTOBÜS BEKLEYENLERİ ÇILDIRTAN SİGARA!



Sabah işine yetişmek için ya da akşamları işten çıkıp evine gitmek isteyen İstanbulluların yoğun olarak kullandığı Metrobüs duraklarında yaşanan sigara yasağının alenen delinmesi sigara içmeyen yolcuları ve özellikle çocuklu aileleri çileden çıkartıyor. Metrobüs, otobüs, tramvay duraklarında yasak levhalarının bulunmasına rağmen etrafı açık alan olduğu için sigara içen birkaç sabırsız tiryaki nedeniyle bazı yolcular için yolculuk adeta zehir oluyor. ÖNCE KAFE VE RESTORANLARDA YASAKLANDI



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sigara ve tütün ürünlerinin zararlarının azaltılmasına yönelik Türkiye’de büyük adımlar atıldı. Önce kafe ve restoranlarda ardından da toplu yaşam alanlarında sigara ve tütün ürünleri tüketmek yasaklandı. Bu yasakların başında da toplu ulaşım araçları ve bu araçlara binmek üzere beklediğimiz duraklar da kapsam içine alındı. Ancak İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan bazı sigara tiryakileri bu yasağı alenen delerek sigara kullanmayan vatandaşları duraklarda çileden çıkartıyorlar.