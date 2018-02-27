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Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 07:21 | Son Güncelleme

2009 yılından itibaren uygulanan sigara yasağında olumlu sonuçların yanı sıra bazı sabırsız tiryakilerin yasaklı alanlarda ısrarla sigara içmeleri sigara kullanmayan vatandaşları çileden çıkartmaya başladı. Özellikle metrobüs ve otobüs durakları ile hastane önlerinde ve kapalı alanlarda içilen sigaralar isyan ettirdi.

19 Temmuz 2009 yılında başlayan kapalı alanlarda sigara yasağı ilk başlarda bazı kesimlerden tepki çekse de uygulama ile birlikte sağlıklı yaşam alanları arttı ve sigara kullanmayan vatandaşları memnun etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği ve sigara içen birini gördüğünde paketini alarak sigarayı bırakması için büyük telkinlerde bulunduğu medyaya sürekli yansıdı. Ancak son zamanlarda bu sigara yasağı toplu kullanılan alanlarda delinmeye başladı.

Kafeler, otobüs, metrobüs, tramvay, taksi, minibüs, büyük iş merkezlerinde ve hastane önlerinde alenen sigara içilir konuma gelindi. Kafelerde müşteri kaybetmemek için sulu küllük uygulamaları yapılırken, metrobüs duraklarında sabırsız tiryakiler diğer yolculara aldırmadan sigara içiyor. Minibüs ve taksilerde ise şoförler yolculuk esnasında sigarasını yakarak kolunu camdan dışarı çıkartarak içerken hastanelerde ise kapı önlerinde hemen hastaların girdiği ve hava almaya çıktığı alanlarda sigara içiliyor. Ayrıca Perpa gibi büyük İşhanlarının ortalarına konulan sigara küllüklü çöp kutuları ile adeta yasak alenen deliniyor.

OTOBÜS BEKLEYENLERİ ÇILDIRTAN SİGARA!

Sabah işine yetişmek için ya da akşamları işten çıkıp evine gitmek isteyen İstanbulluların yoğun olarak kullandığı Metrobüs duraklarında yaşanan sigara yasağının alenen delinmesi sigara içmeyen yolcuları ve özellikle çocuklu aileleri çileden çıkartıyor. Metrobüs, otobüs, tramvay duraklarında yasak levhalarının bulunmasına rağmen etrafı açık alan olduğu için sigara içen birkaç sabırsız tiryaki nedeniyle bazı yolcular için yolculuk adeta zehir oluyor.

ÖNCE KAFE VE RESTORANLARDA YASAKLANDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sigara ve tütün ürünlerinin zararlarının azaltılmasına yönelik Türkiye’de büyük adımlar atıldı. Önce kafe ve restoranlarda ardından da toplu yaşam alanlarında sigara ve tütün ürünleri tüketmek yasaklandı. Bu yasakların başında da toplu ulaşım araçları ve bu araçlara binmek üzere beklediğimiz duraklar da kapsam içine alındı. Ancak İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan bazı sigara tiryakileri bu yasağı alenen delerek sigara kullanmayan vatandaşları duraklarda çileden çıkartıyorlar.

METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARI DA YASAK KAPSAMINDA

Otobüs, metrobüs, tramvay ve metro durakları sigara yasağı kapsamına giren ortamların başında geliyor. İstanbul genelindeki İETT duraklarında sigara içilmesinin yasak olduğuna dair gerekli uyarı yazısı ve işaretler yer alıyor. Buna rağmen gün içinde toplu taşıma araçlarını kullanan bazı sigara tiryakileri bu yasağa uymayarak sigara kullanmayan insanları rahatsız ediyor.

YASA AÇIK VE NET

"4207 sayılı yasa gereği topluma açık umumi yerlerde sigara içilmesi yasaktır. Bu kapsamda İETT duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştır. İlgili yasak toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerin içindeki alanlar ile bekleme salonları ve lobi gibi yerlerinde geçerli olup yasak levhasının takılması zorunludur." Yasa bu kadar açık ve netken bazı insanların sadece birkaç dakika daha beklemeden durakların içinde sigara içmeleri yolculuk yapan diğer insanları çileden çıkartıyor. Özellikle otobüs sırası beklerken çocuklu ailelerin yanında veya önünde sigara içenlerin duyarsızlığı artık hat safhaya ulaşmış durumda.

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
SİGARA TOPYEKÜN KALDIRIMLMALI CEZA VERİLMELİ. BÖYLELİKLE TERTEMİZ BİR HAVA SOLURUZ. TÜTÜN YASAK EDİLMELİ....BU İLLETTEN KURTULMALIYIZ...
bu ironiden ziyade sigara içenler içmeyenlere saygı gösterdiğinde zaten bu yasaklara gerek kalmaz. Kimse yanındakinin keyfinden dolayı zehirlenmek zorunda değil. yoksa için hasta olun öksürün çok da önemli değil
Som zamanlarda sigara içme oranı da arttı gibi geldi bana. Dışarda herkeste deli gibi sigara var. Ekonomik güç ve alım gücü arttıkça sigara da arttı
@erhanfrer Dalga geçtiğinizi zannediyorum,ekonomik güç ve alım şuan yerlerde gariban son parasını sigaraya veriyor
@erhanfrer Dangalak alım gücü olmadığı için millet sıkıntıdan sigaraya sarılır oldu.
otobüs duraklarında metrobüs duraklarına sigara içilmez işareti konulmalı . sigara içen malların da onu görmeleri sağlanmalı..
çok boktan günlerdi.Bende hatırliyorum..
@sevgidolu3434 ...var kardeşim levhada var anons ta yapılıyor ama insan olana.
ben çocukken belediye otobüslerinde bile içiliyordu çat diye yakıyorlardı serbestti :D
adam acile hastaneye hasta getiriyor. sonra acil kapısı önünde sıgara içiyor heryeri koku sarıyor. bunasıl iş yahu
La sigarayida esrara cevirmeyin beya.. eroinmi içiyoz esrarmi onudami gizli gizli içeçecez ?? tamam kapali alanlar taşıma araçlari tamam ama açık havada bari karişmayin..yok okul bahcesi olmaz yok hastane önü olmaz abartmayin ya yasaginda bi sınırı olmalı.Savunduğum için kızıyorum kendime ama açık havada kime ne arkadaş ?
@fototez kafan basmıyor belki ,okul önünde sigara içmek çocukları özendirir,hastane önünde çevrede dolaşan hastaları ve havayı kirletir hastaların temiz havaya ihtiyacı var
@fototez Birader okul bahçesi olmz çoluk çocuk sebebiyle hastahane ninde bahçesinde içilmesin demedik git acil servis kapısı önünde iki dakika durabiliyormusun bakalım orada içilenin tamamı servisin içine doluyor metrobüs dutrağında nefes alacak yer kalmamış birde sigara içenler bumu sizin keyif anlayışınız
Kafam çok iyi basıyor sanada basar.Çocuklari dizierde karı öpmek okşamak özendirmiyor sigara özendiriyor ??Siz Çukur gibi Kuzey gibi dizileri seyrettirirken özendirme yok sigarada var bu bir Fabrika bacalari arabala egzozlarindan gelen karbonmonoksit soba bacalari dogalgaz bacalari vesiai viesaire kirletmiyor havayi benim sigarammi kirletiyor ? bunca faktor varken korkmayin benim dumanima maruz kalip ölen hasta olmaz siz hiç merak etmeyin...
hakikaten rezil bir durum sen keyif yapacaksın diye insanlar eziyet çekmek zorundamı bu hayvanlar ne hastahane kapısı dinliyor ne metrobüs durağı ne okul önü bu öküzlere herşey serbest tabiki hakarette...
madem öyle satışınıda yasaklasana
Bırakın ya icsinler ya da sigarayı hepten kaldırın.Fabrikalari kapatın.Devlet onun vergisinden mahrum kalsın..Beceremiyorsaniz terkedin o makamları...
nereye gitsek içecek yer yok nerde içecek bu millet sigarayı, uygun yer yapmazsanız sağda solda mutlaka içilecek o sigara, sigara yasağını koyanlar sigara içmeyen kişiler hep sorunun kaynağı o bence, bekara karı boşamak kolay????
***başakşehir olimpiyat metroda hemen metro çıkışı içiçe otobüs durakları var mk11den mk16 kadar 6 hat kapalı bekleme salonıu var fakat sırada beklemek gerekiyor malüm yoğunluktan otobüse binememe gibi bir ihtimal var BU SIRADA BEKLEYEN ARKADAŞLAR ARTIK ŞU ZIKKIMI SIRADA İÇMEYİN İNSANLARI RAHATSIZ ETMEYİN VİDEOYA ÇEKİP POLİS ÇAĞIRACAĞIM NEREYE ŞİKAYET ETTİYSEM SONUÇ YOK ŞUURSUZCA İÇMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ. PİS KOKULU AĞZINIZLA OTOBÜSÜN İÇİNİ MAHVEDİYORSUNUZ MİDE BULANDIRMAYIN ARTIK 30 DK SABREDİN EVİNİZDE İSTERSİNİZ PAKETİ BİTİRİN . ayrıca sıra yokkende kapı dibinde içmeyin ... oh.
Tütün tamamen yasaklanmalı. Tütün içenlere Türkiye de bi bölge tahsis edilsin orada yaşasınlar . Zaten sağlıklı bir hava kalmadı atmosfer deseniz pert olmuş bide bu sigara içenler mahvediyor dünyayı. hergün 1 milyar insan sigara içiyor çıkan dumanı tahmin bile edemezssiniz. yazık bu dünyaya. sigara tüccarlarını idam edin
@onurich :) Tütün ve mamülelerini nasil yasaklasin devlet şans oyunlarini yasaklayabiliyormu ?? onlardan aldigi parayi neden alabiliyor devlet ? yapma bindigi dalı kesmez devlet
ELİNİZDEN GELSE SİGARA TİRYAKİLERİNE İDAM SEHPASI HAZIRLAYIP ASACAKSINIZ.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMI OLUR SAĞLIK BAKANLIĞIMI ACİLEN HEMEN ŞU İŞE ÇÖZÜM BULUNMALI TOPLU ALANLARDA NERESİ OLURSA OLSUN KÖKÜNDEN YASAKLANMALI TAVİZ VERİLMEMELİ VE CİDDİ PARA ve HAPİS CEZASI UYGULANMALI..
Zamanında tütünü yasakladı diye dördüncü Murat'a olmadık şeyler söylenmişti!...
acaba kanun çıktı çıkalı kaç kişiye yada kaç işyerine uygulama yapıldı.
BU ÜLKEDE KANUN ÇIKAR AMA UYGULANMAZ. BEYAZ MASAYA ŞU SİGARA MEVZUSUNU BİR ÇOK KEZ ŞİKAYET ETTİM GÜVENLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ DİYE CEVAP YAZDILAR. BENDE ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM DURAKLARDA SİGARA İÇEN BEYİNSİZLERDEN. VE OTOBUS DURAĞINA KALDIRIMA PARK EDEN ANASINI KARISINI KIZINI SEVMEYEN YARATIKLARDAN.
içip içip leş gibi sigara kokutup insanları rahatsız etmeyin koltuk altınıza banyodan sonra rolon sürün deodorant sıkın 6 tl ya bir ay gidiyor milleti bezdirmeyin lütfen
Durak,hastane,okul sonuna kadar haklısınızda meyhanede kahvede sigara içildiğini bile bile gelmeyin arkadaşlar.İçilmeyen mekanlarda var oraya gidin.Ama oraları bomboş.kesecek hatunda yok.Hem canım cennette hem ......
Hastane,okul,lokantada sonuna kadar hakılısınız.Meyhanede,kahvede,kafede içildiğini bile bile niye geliyorsunuz.İçilmeyen mekanlarda var,oraya gidin.Tabi oralarda salça olacak hatun bulamayabilirsiniz.
İradesiz insanlar. Acizsiniz. Zavallılar. Sigara yasaklansın acilen yolda her yerde bu İradesiz insanlardan var bıktık bunların dumanlarından. Devlet kanunları uygulasın artık.
Tayyip geliyor, sigara paketini alıyor ve içme artık bunu bırak diyor yanında yüzlerce korumasıyla. Karşı koyamazsın koysan korumalar parçalayacak seni ki daha önce bir çok kişiye tekme tokat saldırdıkları tv görüntüleriyle sabit. Soruyorum bu TCK'ya göre gasp ve tehdit suçu değil midir?!!
bunu haber diye mi yaptınuz mynet
Ben yasak delerim direk vurur kanını akıtırım adamın ben yasak dinlemem
Sigara yasaklarla bitirilmez. Sigara içmek bir bağımlılıktır. 21. yy da sigara içmenin sağlığa zararlı olduğunu söylemekte sigara içen insanın zekasına hakarettir. bunun yerinde devlet büyüklerinin bağımlıların sigaraya bakış açılarını değiştirmek gerekir.% 68 bıraktırma oranına sahip bırakmak istiyorum adlı filmi aklı başında izle gerisi yeter! devlet kamu spotu yapacaksa bu filmi koymalı ! çocuklar ve sağlık böyle korunur sigara ile ilgili saçma inançlar değiştirilerek!
bir de şu köy adeti düğünleri şehir merkezlerine taşıyan düğün magandalarına ceza gelse keşke, yaz geldi mi cehennemi yaşıyoruz, sokak ortasına at sandalyeyi masayı sabahın körüne kadar vur patlasın çal oynasın, milletin işi mi var hastası mı var çocuğu mu var düşünen yok, neymiş ömründe bi kere evleniyomuş, iyi de her hafta yüz kişi ömründe bi kere evleniyo, olan bize oluyo, siktirin gidin kapalı salon tutun, kimseyi rahatsız etmeyin, başkalarının yaşam alanına girmeyin
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