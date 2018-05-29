Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Bu akşam yapılacak 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Bir umut belki çıkar diye alınan Milli Piyango biletinize rastgelecek ikramiyeyi haberimizden sorgulabilirsiniz. Son çekiliş, Gençlik ve Spor bayramı için yapılan özel çekilişte, büyük ikramiye 4 milyon lira idi. Ve ikisi Ankara, diğerleri İstanbul ve Samsun sevk merkezli çeyrek bilete çıkan ikramiye ile talihliler, birer milyon lira kazanmışlardı. Bu akşam yapılacak 29 Mayıs Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 2,5 milyon lira ve 200 bin lira. Bu ikramiyeleri kazanan biletlerin numaraları, canlı yayında belirlenecek. Bu çekilişi canlı olarak izlemek için haberimizdeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Aynı "Milli Piyango Bilet Sorgulama" bağlantısında son bir yıla ait bilet sorgulaması yapabilirsiniz. 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi sonuçları anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Milli Piyango çekilişi iki aşamada yapılıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerde canlı yayında saat 18.00'da iki büyük ikramiye ile amorti numaraları belirlenecek. Diğer ikramiyelerin çekilişi ise saat 17.00'da yapılacak. 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi ise 18.30'dan sonra resmi sitede yayınlanacak. Haberimizde sonuçlar anlık olarak yansıyacak. Büyük ikramiye çekilişini aşağıdaki linkten canlı olarak online izleyebilirsiniz. Bol şanslar...

Milli Piyango çekilişi canlı izle (29 Mayıs Salı Saat:18.00 MPİ) MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29 Mayıs'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 29 Mayıs Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz. Biletinizi sorgulamak için tıklayınız (MPİ) MİLLİ PİYANGO NEDİR, ÇEKİLİŞ NASIL YAPILIYOR? Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir. İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.