Milli Piyango sorgula - 9 Şubat 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi (MPİ canlı çekiliş)

9 Şubat Milli Piyango sonuçları heyecanla bekleniyor. Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunu olan Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. 2018 Şubat ayının ilk çekilişi bugün yapılacak.

9 Şubat Milli Piyango çekilişinde en büyük ikramiye 3 milyon lira. Ankara Kızılay'da bulunan Milli Piyango İdaresi hizmet binasında yapılacak 9 Şubat Milli Piyango çekilişi saat 18.00'de başlayacak. Aşağıdaki verdiğimiz canlı yayın linkinden Milli Piyango çekilişini canlı olarak izleyebilir ve çekiliş heyecanını yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Bilet Sorgulama kısmından eski-yeni bilet sorgulaması yapabilirsiniz.