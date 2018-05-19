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Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi heyecanla bekleniyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün, 19 Mayıs için özel bir çekiliş düzenlenecek. 19 Mayıs Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon lira. Milli Piyango biletinizi haberimizden sorgulayabilirsiniz, 19 Mayıs Milli Piyango çekilişini anlık olarak takip edebilirsiniz, çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak gerçekleştirilecek. 4 milyon lira olan büyük ikramiye ile 400 bin liralık ikramiyenin çekilişi ve amorti çekilişi canlı yayında yapılacak. Milli Piyango çekilişleri, Ankara'nın Kızılay ilçesindeki Milli Piyango hizmet binasında yapılacak. Haberimizdeki bilet sorgulama sayfası ile biletinizi, bir yıla kadar geriye dönük biletinizi sorgulayabilirsiniz. Canlı yayın linki ile 18.00'da yapılacak 19 Mayıs Milli Piyango çekilişini online izleyerek çekilişin heyecanını yaşayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yapılacak özel çekiliş için Milli Piyango bileti aldı iseniz aşağıdaki linkten bu çekilişi canlı olarak izleyebilir ve heyecanı anlık olarak yaşabilirsiniz. Milli Piyango büyük ikramiyenin çekilişi canlı olarak 18.00'da yapılacak.

Milli Piyango çekilişi canlı yayını izlemek için tıklayınız

milli-piyango

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19 Mayıs'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Mayıs Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

milli piyango bilet sorgulama ekrani

MİLLİ PİYANGO NEDİR, ÇEKİLİŞ NASIL YAPILIYOR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

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