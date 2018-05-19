Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak gerçekleştirilecek. 4 milyon lira olan büyük ikramiye ile 400 bin liralık ikramiyenin çekilişi ve amorti çekilişi canlı yayında yapılacak. Milli Piyango çekilişleri, Ankara'nın Kızılay ilçesindeki Milli Piyango hizmet binasında yapılacak. Haberimizdeki bilet sorgulama sayfası ile biletinizi, bir yıla kadar geriye dönük biletinizi sorgulayabilirsiniz. Canlı yayın linki ile 18.00'da yapılacak 19 Mayıs Milli Piyango çekilişini online izleyerek çekilişin heyecanını yaşayabilirsiniz. MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yapılacak özel çekiliş için Milli Piyango bileti aldı iseniz aşağıdaki linkten bu çekilişi canlı olarak izleyebilir ve heyecanı anlık olarak yaşabilirsiniz. Milli Piyango büyük ikramiyenin çekilişi canlı olarak 18.00'da yapılacak. Milli Piyango çekilişi canlı yayını izlemek için tıklayınız MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19 Mayıs'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Mayıs Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO NEDİR, ÇEKİLİŞ NASIL YAPILIYOR? Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.