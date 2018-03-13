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Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kahreden detaylar ortaya çıkıyor... Öte yandan dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10'unun birinci derecede yakınının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdiği belirtildi.

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

AİLELER DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Korkunç kazada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesi dün İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İHA'nın haberine göre cenaze yakınlarının İstanbul'da da Adli Tıp Kurumuna giderek kimlik tespiti için DNA örneği vermeleri istendi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10'unun birinci derecede yakını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçların İranlı yetkili makamlara gönderileceği ve İran Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile karşılaştırılacağı belirtildi. Cenazelerin kimlik tespitinin ardından İstanbul'a gönderilerek Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi ve yeniden otopsi yapılması bekleniyor.

'MİNA GELECEK'

Mina Başaran (28), 6 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı. Posta'nın haberine göre Mina’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat Gezer'i arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.

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ANNE İRAN'A GİTTİ

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre ise anne Beril Başaran kızının cenazesini almak için İran'a gitti. Yazı şöyle: Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Kendi şirketlerine ait uçakla gittikleri için Mina'nın arkadaşlarının da sorumluluğunu üstlenen Hüseyin Başaran, "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" diye sürekli tekrarlıyormuş. Anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLELERİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, kazada yaşamını Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden diğer ailelere de Allah'tan sabır ve metanet diledi.

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktıTürkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
siktiniz ama yani tamam ALLAH rahmet eylesin ama bu kadar da onemli bi insan degildi ailesi zengin diye carsaf carsaf haber yapiliyo
Allah izin verirse 5 saat sonra yanındayım deseydin keşke...
arkadar zengin olunca sayfa sayfa haber askerimiz şehit olunca 1 saat haber sonra tekrar gündem bu nasıl iştir ya para demekki insanları böyle haber yaptırıyor.
yeter artik yeter afrinde sehit olanlar fakir diyemi bukadar uzun sure konusulmuyo zenginin mali yorardi cenelerimizi simdi olusude yoruyo
Way be bekarete veda partisinden sonra ölüm geldi.O partiyi eşiyle yapsaydı daha güzel olacaktı. Ama buda fena olmadı. Medyanın satlık yüzünü gördük. Dünyada kıymet= para Bu zenginleri hiç sevmem.
yeter ya ,sonra zengin düşmanlığı diyorlar
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