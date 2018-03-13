Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

AİLELER DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Korkunç kazada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesi dün İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İHA'nın haberine göre cenaze yakınlarının İstanbul'da da Adli Tıp Kurumuna giderek kimlik tespiti için DNA örneği vermeleri istendi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10'unun birinci derecede yakını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçların İranlı yetkili makamlara gönderileceği ve İran Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile karşılaştırılacağı belirtildi. Cenazelerin kimlik tespitinin ardından İstanbul'a gönderilerek Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi ve yeniden otopsi yapılması bekleniyor.

'MİNA GELECEK'

Mina Başaran (28), 6 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı. Posta'nın haberine göre Mina’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat Gezer'i arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.