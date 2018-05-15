Mısır'daki hastaneler Gazzeli yaralılara kapılarını açıyor

Mısır Sağlık Bakanlığının, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralananların tedavisi için hastanelerin kapılarını açtığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazzeli yaralıların, Mısır'daki hastanelerde tedavi edilmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildiğine işaret ederek, "Mısır Sağlık Bakanı Ahmed İmaddin Radi'ye, Gazze Şeridi'ndeki yaralıların hayatının kurtarılması çağrısına derhal yanıt vermesinden dolayı derin teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudra, ayrıca Mısır'daki hastanelerin yaralılar için kapılarını açması ve Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere ilaç ve acil tıbbi malzeme tedariki için de teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Mısır Sağlık Bakanı Radi, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli yaralıların karşılanmasına hazırlık kapsamında Kuzey Sina'daki hastanelerin teyakkuz halinin en üst düzeye çıkarıldığını belirtti.

- Hastaların nakli için ambulanslar hazır

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid ise Filistinli yaralılara yönelik cerrahi müdahale için Sina'daki hastanelerde tüm uzmanlıklarda tıbbi personelin hazır bulunduğunu ve hastaların koordinasyonu için bakanlıkta acil kriz odası kurulduğunu aktardı.