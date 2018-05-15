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Mısır'daki hastaneler Gazzeli yaralılara kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:01 | Son Güncelleme

Mısır'daki hastaneler Gazzeli yaralılara kapılarını açıyor

Mısır Sağlık Bakanlığının, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralananların tedavisi için hastanelerin kapılarını açtığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazzeli yaralıların, Mısır'daki hastanelerde tedavi edilmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildiğine işaret ederek, "Mısır Sağlık Bakanı Ahmed İmaddin Radi'ye, Gazze Şeridi'ndeki yaralıların hayatının kurtarılması çağrısına derhal yanıt vermesinden dolayı derin teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudra, ayrıca Mısır'daki hastanelerin yaralılar için kapılarını açması ve Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere ilaç ve acil tıbbi malzeme tedariki için de teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Mısır Sağlık Bakanı Radi, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli yaralıların karşılanmasına hazırlık kapsamında Kuzey Sina'daki hastanelerin teyakkuz halinin en üst düzeye çıkarıldığını belirtti.

- Hastaların nakli için ambulanslar hazır

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid ise Filistinli yaralılara yönelik cerrahi müdahale için Sina'daki hastanelerde tüm uzmanlıklarda tıbbi personelin hazır bulunduğunu ve hastaların koordinasyonu için bakanlıkta acil kriz odası kurulduğunu aktardı.

Gazzeli yaralıların, El-Ariş, Bi'r el-Abid, Eş-Şeyh Zuveyd ve Refah'taki hastanelerde tedaviye alınacağını dile getiren Mücahid, ayrıca yaralıların karşılanması için Refah Sınır Kapısı'na tam teçhizatlı 7 ambulansın gönderildiğini ifade etti.

Mücahid, ayrıca birkaç saat içinde Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere 58 çeşit ilaç, 25 bin paket ve ampulün yanı sıra yüklü miktarda ameliyat teçhizatının hazırlandığını belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde yaralananların tedavi için Mısır'a sevk edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ilaç ve tıbbi acil yardım tedarik edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

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