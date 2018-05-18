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Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, telefonla CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına bağlandı.

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Programdaki 'Muharrem İnce yalnız mı?' tartışmasına tepki gösteren İnce "Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Yalnız olan Türk basını" ifadesini kullanarak programın sunucusu Hande Fırat'a tepki gösterdi.

"GÜLEN'İ USULÜNE UYGUN İSTEMEDİLER"

Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iade süreci hakkında ortaya çarpıcı bir iddia attı. İnce, "ABD'den Fethullah Gülen'i isteyeceğiz dedim. Eğer teslim etmezlerse, İncirlik'teki ABD askerleri 24 Aralık'ı yani Noel'i Washington'da kutlarlar dedim. Amerikalılar beni aradı. Dediler ki, 'Haklısınız Muharrem Bey ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz Fethullah Gülen'i, usulüne uygun bir şekilde bizden geri istemedi dediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'in iadesini usulüne uygun bir şekilde istememiş. Neden yapmadılar?" diye konuştu.

Hande Fırat'ın 'Kim bu Amerikalı?' sorusuna da, "Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum" diyerek yanıt verdi. Ardından telefon görüşmesini sona erdirdi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Tabi kız evi naz evi.İnsan çikolata lokum falan yaptırır güleni isterken. Bu amerikalılar kimmiş ince bi açıklasın bakalım
Muharrem ince gelecek; özgürlük, adalet, kardeşlik ve huzur gelecek buna karşılık dolar ve akp düşecek.
la yürü git
Amerika'dan kimin arayıp da "Haklısınız Muharrem Bey" dediğini merak ettik haliyle:)
kim aradı ?
yabancı basın elbette chp yi arayacak. adamlar bildigin abd nin avrupanın türkiye şubesi. avrupalılaşmış türklerin partisi.
Muhharrem İnce den inciler
Yazık sayın İnce yazık, muhalefette olacaksın ve sürekli doğru söyleyen çok dürüst bir Amerika ağzından böyle bir cümle dile getireceksin anlayana yazık...
gelecenya sen istersin usulüne göre:)
yahu muharrem ince bu istemenin uygunu neymiş bilmem ne kadar dosya göndermiş ülkemiz inceliyoruz diye cevap veriyorlar!bu adamı kesinlikle vermezler mümkün değil!!!size tavsiyem oy isteyeceğniz halka proje anlatmanız huzur getiricem diyerek oy istenmez ! halk size neden oy versin ne yapacaksınız örneğin üniversite yapacakmısınız nereye kaç kişilik olacak ,yeraltı zenginliklerini çıkartıcakmısınız ,işsizlik sorununa çözümünüz nedir ?! hersene 10 bin kişiyi yurtdışına göndericem dediniz parasını nerden ayarlıcaksınız gibi projeler ve açıklamalar yapmalısınız!!!
Daha nasıl istenecekki Erdoğan kaç kez basın toplantısı yaptı dışişleri bakanı kaçkez heyet gönderdi kenfisi gitti daha nasıl ustenirmiş usulüne uygun tüm dünya biliyor nasıl istendiğini ver papazı al papazı onudamı duymadın şimdi çıkmış şov yapıyorsun sokaktaki bir Abd vatandaşı yada gazeteci seni aradı onuda ABD yetkilisi yapıyorsun eminim başta sen demişsindir vermeyin diye hatta pisliklerimizbortaya çıkar diye heyet bile göndermişsinizdir sizler....Kanıtıda Atatürk hava limanı tankın yolu açması...
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