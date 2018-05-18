Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Programdaki 'Muharrem İnce yalnız mı?' tartışmasına tepki gösteren İnce "Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Yalnız olan Türk basını" ifadesini kullanarak programın sunucusu Hande Fırat'a tepki gösterdi.

"GÜLEN'İ USULÜNE UYGUN İSTEMEDİLER"

Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iade süreci hakkında ortaya çarpıcı bir iddia attı. İnce, "ABD'den Fethullah Gülen'i isteyeceğiz dedim. Eğer teslim etmezlerse, İncirlik'teki ABD askerleri 24 Aralık'ı yani Noel'i Washington'da kutlarlar dedim. Amerikalılar beni aradı. Dediler ki, 'Haklısınız Muharrem Bey ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz Fethullah Gülen'i, usulüne uygun bir şekilde bizden geri istemedi dediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'in iadesini usulüne uygun bir şekilde istememiş. Neden yapmadılar?" diye konuştu.

Hande Fırat'ın 'Kim bu Amerikalı?' sorusuna da, "Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum" diyerek yanıt verdi. Ardından telefon görüşmesini sona erdirdi.

