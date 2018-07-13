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Nagehan Alçı'ya kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bir televizyon kanalında 'darbeci general' sözünü kullanan Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya açılan dava ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yargıtay hakkında kapatılan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararı bozarak, davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Odatv'nin aktardığına göre dava, 2013 yılında ulusal bir televizyon kanalında Nagehan Alçı’nın 'darbeci general' ifadesini kullanmasının ardından açıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verse de Yargıtay bu kararı bozdu.

Bu sözlerle Nagehan Alçı’nın kişinin, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu işlediği gözetilmeden beraat kararı verildiğini belirten Yargıtay, hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Eski 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon'un müdahil olduğu dava Tolon’un avukatının başvurusu üzerine beraat kararı temyiz edildi. Yargıtay’daki dava 25 Nisan’da karara bağlanırken, şimdi Nagehan Alçı’nın 2013 yılındaki sözlerinden ötürü yeniden yargılanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı dava habertürk yazarı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hiç korkma doğru yolda devam et kardeşim
@volkixx72 SENDEMİ NAĞİHAN GİBİ ESKİ FETÖCÜSÜN.
inşallah tıkarlar içeri
cumhurbaşkanı kurtarır...
İçeri girersin umarım
sakso rasimden ne haber ortalıkta gözükmüyor,yorgun olsa gerek.
hiç bi mok yapamazlar..doğru soylemis
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