Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Odatv'nin aktardığına göre dava, 2013 yılında ulusal bir televizyon kanalında Nagehan Alçı’nın 'darbeci general' ifadesini kullanmasının ardından açıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verse de Yargıtay bu kararı bozdu.
Bu sözlerle Nagehan Alçı’nın kişinin, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu işlediği gözetilmeden beraat kararı verildiğini belirten Yargıtay, hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.
Eski 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon'un müdahil olduğu dava Tolon’un avukatının başvurusu üzerine beraat kararı temyiz edildi. Yargıtay’daki dava 25 Nisan’da karara bağlanırken, şimdi Nagehan Alçı’nın 2013 yılındaki sözlerinden ötürü yeniden yargılanması bekleniyor.
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