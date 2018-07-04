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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA ve doku örnekleri alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun bugün mezarı açılıyor. Mezarın açılması için hazırlıklar başladı, polis mezarın etrafını branda ile çevirdi. Japon Kyoko Mori’den olan kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye DNA örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

Dava kapsamında bugün Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıp, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

MEZAR

AİLE MEZARIN AÇILMASINI İSTEMEDİ

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.

KIZ


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Naim Süleymanoğlu mezar halterci sekai mori

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
maddi yıkım içinde olmasınlar ahahahhahah zuhahahahhaah puhahahahha
kemikleri ne alaka sızlayacakmış bu olay gerçekse ve siz miras bölünmesin diye inkar etmeye çalısıyorsanız sizin kemikleriniz sızlıcakmı yada miras bölündü diye kalbinizmi sızlıyacak devlet hak din kuralları var gerçek ortaya çıkıcaksa kazılmalı ama sizin derdiniz mezarın kazılması değilde daha çok miras a yeni bir ortak gelmesi canınızı sıkıyor gibi geldi , bu olay gerçek olmasa ta japonyalardan buralara gelmez
naim yakışıklı oğlan.....yapmıştır....
REZALET HER YERDE OLUYOR
varlıklı olmakta sıkıntılı
ihale öbür dünyaya kaldı
öbür dünyada da rahat yok burda rahat davranmazsan
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