Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA ve doku örnekleri alınacak

Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.
Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.
Dava kapsamında bugün Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıp, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.
AİLE MEZARIN AÇILMASINI İSTEMEDİ
Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.
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