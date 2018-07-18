Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

31 suç isnadıyla ifadesi alınan Adnan Oktar'ın villasında yapılan aramayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
24 TV'nin elde ettiği görüntüler ve Adnan Oktar operasyonuyla ilgli canlı yayında açıklama yapan gazeteci Nedim Şener, "Daha önce bir manken bir şeyler anlatmak istedi. Kızın hayatını bitirdiler. Bu tıpkı FETÖ örgütü yapılanmasının sistemidir." dedi.
"KİM SULANDIRMAYA ÇALIŞIYORSA ADNAN OKTAR'DA KASEDİ VARDIR"
Bunlarla mücadele edecek kamu görevlileri için bu kızlar birer yem olarak kullanılıyor diyen Nedim Şener, "Bazı insanlar magazinel yaklaşıp olayı sulandırmaya çalışıyor olabilir. Kim ki bunu sulandırmaya çalışıyorsa Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardır" ifadelerini kullandı.
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