HABER

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:14 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında bir F-16 uçağı düştü. TSK, kazada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, '22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

NEVSEHIR

1 ŞEHİDİMİZİN CENAZESİNE ULAŞILDI

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver "Bir şehidimizin cenazesine ulaşıldı" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehitIsparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit
Konya'da askeri uçak düştü: 2 pilot şehitKonya'da askeri uçak düştü: 2 pilot şehit
Malatya’da 2 askeri uçak düştü: 4 şehitMalatya’da 2 askeri uçak düştü: 4 şehit
Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdıMehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı
Irak'tan Sincar'a operasyona destek!Irak'tan Sincar'a operasyona destek!
Huawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacakHuawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir uçak askeri uçak

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.