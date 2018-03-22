Nevşehir'de askeri uçak düştü!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA



TSK'dan yapılan açıklamada, '22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

1 ŞEHİDİMİZİN CENAZESİNE ULAŞILDI



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver "Bir şehidimizin cenazesine ulaşıldı" dedi.

Ayrıntılar gelecek...