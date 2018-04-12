HABER

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, Benue eyaletine bağlı Gbeji köyünde asker üniforması giyen silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedildi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyılda yaşamış İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benue nijerya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.