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Nijeryalı Müslümanlardan Filistin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

Nijeryalı Müslümanlardan Filistin'e destek

Nijeryalı Müslümanlar, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddete karşı adım atması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Nijerya'daki Uluslararası Müslüman Farkındalığı Derneği Başkanı Abdul Waheed Atoyebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Filistin halkının evlerinden ayrılarak mülteci haline gelmesinden 70 yıl sonra, şimdi de İsrail, keskin nişancılar tarafından 60'ten fazla masum insanı öldürdü ve 3 bin insanı yaraladı." dedi.

Atoyebi, İsrail hükümetinin her zamanki gibi yalanlar üzerinden insanlığa karşı suçlarını savunmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayan Atoyebi, "ABD'nin büyükelçiliğini oraya taşınması provokatif bir adımdır ve bu Washington Filistin meselesinde artık adaletli davranmayacak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Filistinlerle "açık bir dayanışma" gösterdiği için öven Atoyebi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin oynadığı büyük rolü bütün dünya görüyor. Arap ülkelerine Türkiye'nin oynadığı rolü örnek alması çağrısını yapıyoruz. Filistin halkı ve İslam aleminde zorluklar yaşarken Arap milletlerin bu durumu görmezlikten gelmemeleri gerekiyor."

Filistinliler, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze sınırında gösteriler düzenlemişti.

Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 65 Filistinli şehit düşmüş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Nijeryalı Müslümanlar

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