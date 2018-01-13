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O sonuçlar AK Parti'nin masasında

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 10:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

2019 seçimlerinde AK Parti ile MHP ittifakı Kürt seçmeni küstürür mü? Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, 1 Kasım seçimleri ve referandum sonuçlarını köşesine taşıdı.

O sonuçlar AK Parti'nin masasında

AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde ittifak kararı almasının yankıları sürüyor. Siyasette dengeleri değiştiren bu gelişme sonrası "Kürtler Ak Parti’ye küser mi?" sorusu gündeme geldi. Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye karşı en güçlü parti olarak duran AK Parti oy kaybına uğrar mı? Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, referandum ve 1 Kasım seçim sonuçlarını bugünkü yazısında aktardı. Çevikcan'a göre referandum sonuçları AK Parti'nin elini rahatlatıyor.

1 KASIM VE REFERANDUM SONUÇLARI

(...)7 Haziran’dan sonra hükümetin kurulamaması üzerine 1 Kasım’da yenilenen seçimlerden önce çözüm süreci de sonlanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra yayınlandı! Bugün seçim olsa...

Ak Parti, Kürt oylarını etkileyebileceği söylenen bu handikapla girdiği seçimden tek başına iktidarla çıktı. 16 Nisan referandumunda ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini MHP ile birlikte oluşturup, desteklemesinin Kürt oylarını etkileyebileceği söyleniyordu. Ancak rakamlar, kritik kentlerde halkın farklı eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Ak Parti 1 Kasım’da Hakkâri’den yüzde 15.4 alabilmişken, referandumda “evet” oy oranı yüzde 32.3’tü.
Muş’ta Ak Parti’ye 1 Kasım’da yüzde 35 oy çıkmışken, referandumda “evet” oranı yüzde 50.6 olarak gerçekleşti.
Diyarbakır’da 1 Kasım’da yüzde 22.2 Ak Parti’ye oy verirken, referandumda yüzde 32.4 “evet” dedi.

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Tunceli’de bile Ak Parti’nin 1 Kasım’daki oyu ile referandumda çıkan “evet” oranı arasında artı yüzde 4’lük fark var.
DİL VE EYLEM: Bu tablo, Ak Parti’nin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından elini rahatlatıyor. Kürt seçmenin, sistem değişikliğine farklı gözle baktığı, olağanüstü bir dönemden geçildiği bilinciyle hareket ettiği söylenebilir.

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
Reis ve Bahçeli Omuz omuza verdikten sonra Bu Memleketin sırtını Kimse yere getiremez Bundan sonra ;Siyaseti Gazla yürür zanneden Çakalların İşi zor Onlar düşünsün Meral ve Gül ü gazlamaya devam etsinler bakalım.. Seçimin ertesi sabah Birbirlerini yemeye başlayacaklar
bahcelinin kendi oy oranı en fazla %3 bahceli asıl darbeyi akpye vuracak. Akpye giden mhp oyları geri dönecek mhp baraj altı kalmasın diye. Bahceli de secimden sonra ortada bırakacak reisi
100 tane oyum var it/köpeğe vermem.İsteyen istedigiyle işbirliği yapsın. YETER MİLLETİ ÇEKTİĞİ...
ak partiye oy veren kürt halk düşmanı haindir.
asıl hayin sensin kürt türk diye ayırıyorsun hepimiz kardeşiz.
@alikaya197267 doğru hepimiz barış ve kardeşlikten yanayız savaş ve katliam yanlısı ırkçı ak faşistler hariç
Senin gibi ermeni yahudi kanı taşıyanlar varken merak etme bizim gibi vatanperver kürtler olduğu müddetçe ne pkk nede diğer bölücüler heveslenmesinler
@simanur_gunes ben kardeş değilim. o senin polyanna düşüncen. kürtler bu yeryüzüne zarardan başka bişeye yaramamak için gönderilmiş.
@simanur_gunes geç bunları işinize gelmedimi kürtleri düdüklüyorsunuz,aklı olan ırkçı akapeye oy vermez,kelleci bunlar
Bence İTTİFAK Yapmadan ve ASİLLE son sözünü söylemeden SONUÇ Bilinmez ! ! ! İnşallah AKP + MHP İttifak yapar da bizlerin merakı sonlanır. Saygılarımla.
@menderes_yildirim görücez hiç bir şey çanta da keklik değil beyler bir akp seçmeni olarak gücünüz halktan değil baronluk ve ıhanet hırsızlık ve çalma sahte oy seçmen yaratacağınız buna herkes biliyor bunu artık polisle tehdit ohal kanun ile örtemeyeceksiniz silahaa sarılcakasınız millet ayağa kalktığında utanmazlar ALLAHTAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZLAR
evett senaryo yazılmaya dillendirilmeye başlandı 2-3 gündür köşe yazıları ve haberlerde bunu çokça görür olduk neymiş efendim mhp ile akp ittifakından dolayı kürt akp seçmeni küsüp oy vermeyecekmiş :) avucunuzu yalarsınız akp batıdan çok doğudan oy alıyor mhp ile birleşme bunu daha çok arttırır merak etmeyin boşa heveslenmeyin
@hsm_vtn_1983 MHP kürt SEÇMENE HAİN PKK KAHPE KALLEŞ DİYEN BİR PARTİYE OY VERİR SE YAZIKLAR OLSUN O DOGU KURT SEÇMENEE
@hsm_vtn_1983 eskiden muhafazakar kürtler akepeye oy veriyordu.ama şimdi kürt düşmanlığını her seferinde söyleyen mhp ile birleşince oy alabilirmi sizce.
@hsm_vtn_1983 sen hiç merak etme bi çok kürt ittifak olursa nah oy veririm diyor
Sn Bahçeli ittifak yapmak istiyor; Önce MHP Tabanı istiyor mu ? Konuştuğum MHP liler bana biz ittifak istemiyoruz, İTTİFAKI Yeniden Seçilip TBMM nin Nimetlerinden faydalanmak isteyen Parti yöneticileri ve İttifakla acaba TBMM ye girebilir miyim diye umut eden küçük azınlık istiyor diyorlar. MHP li BİR KISIM Tanıdığım kişiler, Biz MHP li olarak, Biz "MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALAN İTTİFAKA KARŞIYIZ" diyorlar. Biz "Sn Bahçeli SİVAS tan ÖTEYE GİDEMEZ DİYEREK KÜÇÜK GÖRDÜĞÜ" için diyorlar. Biz "BEBEK KATİLİ İLE GÖRÜŞME EMRİNİ VERENLERLE BİRLİKTE OLMAYIZ" diyorlar. Saygılarımla
@menderes_yildirim sordunmu o bir kısım milliyetçiye kimle ittifak yapmak istediklerini ekmelettin ihsanoğlu hezimetinden sonra chp artı 15 parti ilemi ittifak yapacaklarmış
kürtlerden oyle bir sile yiyeceki artik kendine gelemeyecek.neden mi 1 çakma milliyeci bahçeli ile ittifak iki berzani .üç suanki soytarı güvenlik güçleri (asker haric) 4 soysz süleyman.bes zarab 6 man adası .7 secimde hile.bu hilenin önüne ancak iyi parti ve chp geçebilir kırsal kesimde.cunku korucular oy kullanılmadan köylerden hazır mühürlü oy kulandılar
Bahçelinin vatan ,millet ,parti ,teşkilat umrunda oldugunu sanmıyorum. Bence o birilerinin elindeki kasetinin derdinde
Türk - kürt kardeş bunu bilenler hepside oyu cumhurbaşkanını destekleyecek yanlış yapanı siliyor
Kürt seçmen neden küssün?pkk bitirildi yöre halkı artık rahatlıkla yaylalarına çımaya başladı.hatta terör yüzünden memleketini terkedenler dönmeye başladı.belediyeler artık pkk ya değil halka çalışıyor güzel gelişmeler var
@s.hazir kım dedı bıtırıldı dıye neden oparasyonlar yapılıyo masal anlatma bana böyle askerı tedbırlelrle bıtmezzzzzzzzzzzz
devlet hükümet ayrım yapmasın ( şu anki gibi olsun.) kürtlerin kimseyle sorunu yok ,yeri gelir herkesten çok ülkücü biz oluruz.kürtler asla hain değildir bunu söyleyen alçak bir kesim haindir ve reis te bunu çok iyi biliyor.kürt olmaktan gurur duyan biri olarak reisi de sayın bahçeliyi de çok takdir ediyorum.ve vatan bayrak devlet sevgisinin islam da oldugunu biliyorum .ırkı ne olursa olsun teröristler kafirdir .tıpkı iki yüzlü korkak fitneciler gibi
çöküşleri kaçınılmazzz
Bu koolisyon şimdiden algı yaratmaya çalışıyor ama Akşener gerçeğini küçümsüyorlar. Rakibini küçümseyenler mağlubiyeti hak edenlerdir.
Oyumu ben ve ailem Mhp ye verdik, ama artık oyumuz İYİ partiye
AYNEN SEÇİM OLMUŞ OLMAMIŞ YANI ŞUAN ½ 52 ZATEN SAHTE OY HAIZRLANMIŞgörücez hiç bir şey çanta da keklik değil beyler bir akp seçmeni olarak gücünüz halktan değil baronluk ve ıhanet hırsızlık ve çalma sahte oy seçmen yaratacağınız buna herkes biliyor bunu artık polisle tehdit ohal kanun ile örtemeyeceksiniz silahaa sarılcakasınız millet ayağa kalktığında utanmazlar ALLAHTAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZLAR
akp kürdün kanını içsek doymayız diyen bi anlayiş ile ortak haraket edecekse onunda sonu gelmiştir..cami duvarina yallah:)
bunların hepsi boş... referandumda gördük göreceğimizi... daha neyin kafasını yaşıyorsunuz... tayyib ne derse ysk onu yapar ( nasıl ki referandumda mühürsüz oyları kabul ediyorum dediyse ) her seçimdede hile ile tayyib kazandıysa... bu seçimdede tayyib kazanacak... bu adamı böyle deviremezsiniz... devirecek kişiler cesur savcılarımız dır ( eğer savcı kaldıysa )... millet zaten sindirilmiş ( bitik durumda ) o yüzden sonumuz kaçınılmaz bir sona doğru hızlı bir şekilde gidiyor... TEK AKLIMA GELEN ALLAH TÜRK MİLLETİNİN YARDIMCISI OLSUN...
@ersin801 AYNEN SEÇİM OLMUŞ OLMAMIŞ YANI ŞUAN ½ 52 ZATEN SAHTE OY HAIZRLANMIŞgörücez hiç bir şey çanta da keklik değil beyler bir akp seçmeni olarak gücünüz halktan değil baronluk ve ıhanet hırsızlık ve çalma sahte oy seçmen yaratacağınız buna herkes biliyor bunu artık polisle tehdit ohal kanun ile örtemeyeceksiniz silahaa sarılcakasınız millet ayağa kalktığında utanmazlar ALLAHTAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZLAR
KÜRTLER BU ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİDİR YERLERİDE CHP OLMALIDIR ARTIK BUNU GÖRSÜNLER ÖOK YIPRANDILAR EZİLDİLER ŞU GİDEN YILLARDA CHP Yİ İKTİDARA TAŞINMASINDA İTTİFAKSIZ YARDIM ETSİNLER MÜKAFAATINIDA GÖRECEKLERDİR MUTLAKA AYRIMCILIK OLMAYACAKTIR SÖZ KONUSU VATAN MİLLETSE
@vural1946 iktidar bütün kürt politikacilarini hapse atilar gikiniz bile cikmadi, al birini vur diğerine, kürler adam olsa hesabı iyi yaparlar, olmayanları tepe tepe kulanın.
ilkesi Kürt düşmanlığı olan bir zihniyetin ,girdiği oluşumlara kürtler sıcak bakar mı ???
Manipülasyon süpermiş. 16 Nisan'da seçim hangi şartlarda yapıldı, kaç kişi katıldı sorgulayan yok tabi.
bu seçimlerde her halde MHP ve AKP büyük oy kaybına uğrayacak geçen referandumda kıyı illerinden çok Doğu dan aldıkları oyla referandum u kazandılar MHP ile ittifak oraları da küstürecek tir ama kılıf hazır o oyların CHP ye gittiğini CHP pkk ittifakı yapıldığı gibi söylentiler hemencecik ortaya çıkacaktır ama hiç denmeyecek şimdiye kadar milliyetçiliğe söylemediklerini bırakmadıkları için oralardan o aldık diye kıyı belediyeleri şimdiye kadar onların kontrolündeydi ve nedense hepsi fetö cü ilan edildiler ve şimdiye kadar belediyeler iadia ettikleri gibi güzel yönetilmediği ortaya çıkarıldı
Bu Faşist ve Kirli ittifak a o verecek Kürt Kanını tahlil etmesini tavsiye ederim
Ne kadar çırpınıp yalan haberle uğraşsanız, bir kaç saf dışında kimseyi kandıramazsınız artık. Millet uyandı, sizin bu yalanlarınızı yemez. Proje İP iniz de tutmaz. Boşuna parmaklarınızı yormayın, Kürt kardeşlerimiz de uyandı. İstikrar ve huzur isteyen %60 ı geçti. Mutsuz azınlıklar kafayı yedi...
bir daha ki seçimlerde abd. Gül oy verecek olan chp seçmeni zeki. her seçimde istediği adamı iktidara getiren akp seçmeni koyun öyle mi. tayyip in " cumhurbaşkanı adayı abd gül kardeşimdir dediği an kulaklarımda çınlıyor
REFERANDUMDA GÜNEYDOĞUDAKİ OY SAYIMINDA MÜŞAHİTLERİN VE PARTİ TEMSİLCİLERİNİN DIŞARI ZORLA ÇIKARTILDIĞINI NE ÇABUK UNUTTUNUZ?
Kürtler maşallah her seçimde akp yi kurtardı.
yani her şeyin sorumlusu fetö cüler oldu yapılan her hatanın sorumlusu fetö gösterildi şimdi milliyetçi geçinilir oldu ne o ileride hesap sorulmasın diye mi bu ittifak
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!,
.görücez hiç bir şey çanta da keklik değil beyler bir akp seçmeni olarak gücünüz halktan değil baronluk ve ıhanet hırsızlık ve çalma sahte oy seçmen yaratacağınız buna herkes biliyor bunu artık polisle tehdit ohal kanun ile örtemeyeceksiniz silahaa sarılcakasınız millet ayağa kalktığında utanmazlar ALLAHTAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZLAR
KALEMŞÖR YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN SAHTE VE MÜHÜRSÜZ OYLARIN KABULÜ İLE İLGİLİ KARARINI UNUTMUŞA BENZİYOR!!!
Bahçeli'nin hala arkasından giden varsa aklından şüphe ederim ya.. Akp+Bahçeli asla akp+mhp oylarının toplamını etmeyecek, göreceğiz referandumda da gördük Bahçeli Tayyip'in yedek tekeriyken mhp'nin oyları hayır tarafındaydı hileyle %50'yi zor geçirdiler. Bu seçimde o kadar da oy kalmadı Bahçeli denen ne idüğü belirsiz, koltuk için davasını satan, dün tükürdüğünü bugün yalayan adamın seçmen gözünde haysiyeti yok!
BAHÇELİ NİN YANIN DAKİ LER SİLAHLI HÖH GURUBUN UN BASINDA Kİ MAFYA TETİKÇİ LER KARDEŞİM ASLA OY VERECEK HALK YOK DERİN GÜÇLER KALDI MHP DE
Seçim filan olmayacak... aklınızdan silin.... OHAL veya BUHAL olduğu sürece seçim olmaz. Olsa da sağlıklı olmaz. Hele bir de Muhalefetin güçlü olduğunu bilsinler; hiç yapmazlar. Yaparlarsa da 1 kasım 2015 Refarandum ve 16 Nisan 2017 seçimleri gibi olur. ne derece sağlıklıysa......
Kürt halkını ve demokratları görmemezlikten gelen zihniyet oy için ihtiyaç duyduğu zaman hangi yalan dolan sanaryolarının artık bir işe yaramiyacağını bilinmesi gerekir.Daha dün Küzey ırakta hangi ırkçı ve barbar zihniyetlerle bir olub Kürt halkının her kazanımına saldıranlar hangi yüzle Kürt halkından oy istiyeceklerini anlamak zor.Kürt halkını sadece sultanlıklarının korunması için görenler yeri ve zamanı geldiğinde gereken cevabı alacaklarını unutmasınlar.Bugün ırkçı ve kinci dinci barbarlar bir olmuş Kürtleri nasıl kandırırız sanaryolarını düşünüyorlar.Kürtlerin tek isteği insanlıktır.
verın gazı erken secım olsunda alsınlar boylarının ölçülerını
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