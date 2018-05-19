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O vapur 19 Mayıs ruhuyla yeniden Boğaz’da!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 04:30 | Son Güncelleme

Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma vapurunun efsane kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun ismini taşıyan şehir hatları vapuru baştan aşağıya yenilenmek için havuza çekildi. 33 yaşındaki Ş/H İsmail Hakkı Durusu, 3 ay sonra tekrar maviyle buluşacak.

O vapur 19 Mayıs ruhuyla yeniden Boğaz’da!

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını taşıyan Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu, 16 Mayıs 1919’da 64 savaş gemisinden oluşan işgal donanmasının arasından cesurca çıkarak Karadeniz’e açılmıştı. 3 gün sonra 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ü Samsun’a ulaştırarak çok önemli bir görevi yerine getiren Durusu’nun ismi Boğaziçi’nde ve İstanbul’un kıyılarında süzülen şehir hatları vapurlarından birisine verilmişti. Ulusal bağımsızlık mücadelemizin başlamasını sağlayanlardan Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun adını taşıyan vapur 33 yıl hizmet verdiği denizden alınarak yenilenmek üzere havuza konuldu.

Şimdiye kadar geçirdiği en büyük bakım ve onarım çalışmaları için Kasımpaşa’da dinlenen efsane Durusu vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından tamamen yenilenmeye başlandı.

TEKRAR DÖNECEK

Milliyer gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, İnşa edildiği 1985’ten beri aralıksız İstanbullulara hizmet veren İsmail Hakkı Durusu vapuru Haliç Tersanesi’nde detaylı bir çalışmayla yenileniyor. İ.B.B Şehir Hatları, vapurun tüm kapalı yolcu bölümlerinin yer döşemelerini kaliteli kaplamalar ile değiştiriyor. Geminin dümen ve kumanda sistemi de günümüz teknolojisi ile değiştirilecek.

Durusu vapurunun ana, üst, kıç, iskele ve sancak güvertelerinde eskiyen metal kısımlar değiştirilecek. Yolcu salonlardaki çelikler, havalandırma sistemi, izolasyonlar, gemi içindeki büfe, ağaç ya da panel kaplamalar, korkuluklar modern hale getirilecek. Koltuklarda değiştirilirken güvertenin baş tarafındaki salon, yolcularına İstanbul manzarasını panoramik sunan hale getirilecek. Havuz bakımları süren geminin iki makinesi gözden geçirilirken, dış cephesi ve karinası çevreye ve deniz canlılarına zarar vermeyen boya ile koruma altına alınacak.

Durusu vapurunun 3 ay sonra mavi sularla tekrar buluşması hedefleniyor.

VATANSEVER KAPTAN

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıran Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu 1871 yılında Kayseri Zincirdere’de doğdu. Heybeliada’da ki Bahriyeyi Şahane’ye bağlı Yatılı Ticari Kaptan Mektebi’ni bitirdikten sonra 1915’de Seyr-i Sefain İdaresi’nde kaptan oldu. 1 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru kaptanı olurken; 16 Mayıs 1919’da 9. Ordu Müfettişliği’ne getirilen Mustafa Kemal ve arkadaşlarını İstanbul’dan Samsun’a götürmek için görevlendirildi. Bu görevi sırasında 30 yıllık kaptan olan ve Karadeniz’i çok iyi tanıyan Durusu, görev öncesinde Mustafa Kemal ile iki kez görüşmüştü. Mustafa Kemal’den hiçbir şey istemeyen Durusu, hayatı boyunca Atatürk ilkelerine bağlı, şan ve şöhretten uzak, milli mücadeledeki kritik görevini yerine getirmenin gururuyla yaşadı. 3 günlük yolculuk sırasında Bandırma vapurunda 22 mürettebat ile 19 yolcu vardı. Mustafa Kemal’in İsmail Hakkı Bey’e, verdiği “İtilaf Devletleri’nin zarar vermesinden uzak olmak için sahili takip eden rotada gidiniz, bir tehlike halinde gemiyi sahile oturtunuz” emri, görevin ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlamıştı. İsmail Hakkı Durusu’nun adı 19 Mayıs 1999 da Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından şehir hatları vapuruna verilmişti.

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vapur 19 mayıs Atatürk 19 mayıs bayramı

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