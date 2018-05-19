O vapur 19 Mayıs ruhuyla yeniden Boğaz’da!

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını taşıyan Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu, 16 Mayıs 1919’da 64 savaş gemisinden oluşan işgal donanmasının arasından cesurca çıkarak Karadeniz’e açılmıştı. 3 gün sonra 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ü Samsun’a ulaştırarak çok önemli bir görevi yerine getiren Durusu’nun ismi Boğaziçi’nde ve İstanbul’un kıyılarında süzülen şehir hatları vapurlarından birisine verilmişti. Ulusal bağımsızlık mücadelemizin başlamasını sağlayanlardan Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun adını taşıyan vapur 33 yıl hizmet verdiği denizden alınarak yenilenmek üzere havuza konuldu.

Şimdiye kadar geçirdiği en büyük bakım ve onarım çalışmaları için Kasımpaşa’da dinlenen efsane Durusu vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından tamamen yenilenmeye başlandı.

TEKRAR DÖNECEK



Milliyer gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, İnşa edildiği 1985’ten beri aralıksız İstanbullulara hizmet veren İsmail Hakkı Durusu vapuru Haliç Tersanesi’nde detaylı bir çalışmayla yenileniyor. İ.B.B Şehir Hatları, vapurun tüm kapalı yolcu bölümlerinin yer döşemelerini kaliteli kaplamalar ile değiştiriyor. Geminin dümen ve kumanda sistemi de günümüz teknolojisi ile değiştirilecek.