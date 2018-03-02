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OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

OHAL Komisyonu, 28 Şubat itibarıyla komisyona yapılan başvuruların sayısının 107 bin 76 olduğunu açıkladı. Son dakika habere göre, 6 bin 400 başvuruda karar verildiği ve 100 başvurunun kabul edildiği belirtildi.

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği 100 başvuruda mesleğe iade kararı verildi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 107 bin 76 müracaat gerçekleşti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Komisyon, bugün itibarıyla 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırarak, kabul ettiği 100 müracaatta mesleğe iadeye hükmetti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 4 bin 316'sını ise reddetti. Komisyonun verdiği kararlar arasında, KHK ile göreve iade edilenlere ilişkin bin 984 ön inceleme kararı yer aldı. Komisyon, 100 bin 676 başvuruda ise incelemelerini sürdürüyor.

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek. Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak.

TAKİP SİSTEMİNDEN BİLGİ ALINABİLECEK

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek.

Öte yandan, 697 sayılı KHK ile hakkında işlem tesis edilenlerin Komisyona başvuru süresi ise 12 Mart'ta sona erecek.

KOMİSYON KARARLARI

28/02/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 107.076’dır. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (6.400) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 100.676’dır.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 28/02/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

(1) Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 1.984 ön inceleme kararı,

(2) Başvuru dosyası üzerinden verilen (100‘ü kabul, 4.316’sı ret) 4.416 inceleme kararı,
olmak üzere toplam 6.400’dır.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara ivedilikle gönderilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacaklardır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, başbakanlık sitesindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyona, haklarında 697 sayılı KHK ile işlem yapılanların son başvuru tarihi 12 Mart 2018'dir.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Kabul edilenlerin büyük çoğunluğu Akepeli yakınını referans gösteriyor. Bundan dolayı işlemleri daha kolay oluyor. Akepeli tanıdığınız yoksa kendinizi ifade etmeniz oldukça zor oluyor. Bizzat şahit oldum.
Askeri ögrenciler suçsuzdur.. ne komisyona ne de bir başka kuruma dilekçe hakları bile yok haklarında hiçbir güvenlik soruşturması olmadan okulları kapatıldı Askeri ögrenciler adalet bekliyor #haketmedik
ÇOK HIZLI İNCELENİYOR GEÇ GELEN ADALET AADALET DEĞİLDİR
oğlum ihraç edildi.komisyona itirazını yaptı.son başvuru 12 mart 2018 deniyor.bunu anlamadım
En son ihraç edilenler için o tarih
@ocelik32 Zannedersem en son ihraç edilenlerin son başvuru tarihini kastediyor
maşallah çok hızlılar 6 ayda 6 bin kişi incelemişler.
KARANLIK ÜLKEDE 1 ADET MUMLA YAŞAMAK GİBİ BİR ŞEY.SADECE ZAMAN KAYBI.BENİM ANLAMADIĞIM ŞEY BU ÖRGÜT MADEM BU KADAR GÜÇLÜ MİLYONLARCA MİLİTANI VAR DARBE GECESİ AKP DEN NASIL OLURDA 1 KİŞİYE BİLE ZARAR VEREMEDİ.YADA NASIL OLDUDA HER KONUDA ÇUVALLAYAN HÜKUMET BU KONUDA BİNLERCE İNSANI TESBİT EDEREK NOKTA ATIŞ YAPTI.BAKIN BİNLERCE BAŞVURUDA SADECE 100 KİŞİ YANLIŞ OLMUŞ.BÜYÜK BAŞARI ÜLKEMİZ İÇİN.
alın alın fetöcüleri geri alın.olmadı menzilcileri doldurun yetmedi süleymancıları...
OHAL in kendisi bizzat haksızlık-zulüm ve adaletsizliktir.
Hukuk devletinde adaleti siyasi komisyonlar dağıtmaz ! insanların kaderi bir kaç kişinin insafına terk edilemez.. Bir ülkede hukuk bitmişse , yargı güdümlü hale gelmişse o ülke de devlet denen kurum bitmiştir.
dosyayı açıp bakmamışlar bile. bilirkişi raporları dikkate alınmamış. lehime olan herşey gözardı edilmiş, çarpıtılmış vs vs
taşerondada bi düzenleme bekliyoruz KHK İle
Milletvekili yakını veya tanıdığı olmayan mümkün değil dönemez. Dönenlerin tamamı torpilli ve akepeli. Adalet hukuk demokrasi insan hakları mı var ki zaten ülkede. Somut bir Örnek: Balıkesirde Fetöcü infaz koruma memuru Vedat, Balıkesir Ağır Ceza mahkemesinde yargılanıyor. Akepeli Milletvekilinin tanıdığı görevine iade edildi. Büyük ihtimal yargıda da beraat edecek. İşte Adalet işte Kalkınma.
eğer ölmezde hayatta kalırsanız 15 temmuz tiyatrosundan dolayı mağdur olanlar da sizden hesap soracak belki 28 şubatın 5 katı mağdur çıkardınız
dayım ihraç edildi. Meb öğretmen itirazını yaptı heryere göreve iadesi olacakmı nasıl öğrenebilirim.
6 ayda 6000 dosya inceleniyor.Yani ayda 1000 dosya buna göre 100.000 dosya 100 ayda yani 8 yila biter.Bu arada donen sayısı 6000 de 100 yani yaklaşık dönüş oranı binde 26,veya %2,6 eminim ki bunlarda ak partili eş dost bulanlar
devletin el koydugu özel sektörden haksız atılanlar ne yapabilir
devletin el koydugu özel sektörden haksız atılanlar ne yapabilir
FETO DEDİNİZ OHAL DEDİNİZ TÜRK MİLLETİNİN
Rezaleti başka bir rezalet ile kapatmak. Ülkemizde adalet sistemi ne güne duruyor da komisyon karar veriyor?
OHAL leri kaldırdık diye hava atan kimdi?
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