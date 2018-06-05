Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Olay, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi'nde Kestel Gölet’inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ve arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı.

Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi.

ARKADAŞLARIYLA ŞAKALAŞMIŞ

Olay yerine itfaiyeye bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin'in cansız bedenini sudan çıkarttı.

Hayatını kaybeden Hüseyin El- Hüseyin'in ölmeden önceki son anlarının ise arkadaşları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Genç son anlarında arkadaşlarıyla şakalaşmış.





