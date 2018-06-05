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Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Konya'dan acı bir haber geldi. Kadınhanı ilçesinde yüzmek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin'in (17), ölmeden önce arkadaşları ile şakalaştığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde El-Hüseyin'in gölette arkadaşlarıyla şakalaştığı, gölette taklalar attığı görülüyor.

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Olay, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi'nde Kestel Gölet’inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ve arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı.

Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi.

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ARKADAŞLARIYLA ŞAKALAŞMIŞ

Olay yerine itfaiyeye bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin'in cansız bedenini sudan çıkarttı.

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Hayatını kaybeden Hüseyin El- Hüseyin'in ölmeden önceki son anlarının ise arkadaşları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Genç son anlarında arkadaşlarıyla şakalaşmış.

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Anahtar Kelimeler:
Konya boğulma Hüseyin El- Hüseyin Suriyeli

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