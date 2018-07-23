On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken bugün On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. 833. hafta On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak.
Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 23 Temmuz On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...
NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!
23 Temmuz 833. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
On Numara 23 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 833. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
829. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
On Numara 832. haftanın sayıları: 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 34, 37, 41, 46, 51, 56, 57, 63, 66, 67
On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi 104 bin 402 lira 35'er kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi, on bilen talihlilerin kuponlarını Antalya-Muratpaşa, Bursa-Osmangazi ile Mersin-Akdeniz'deki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.
16 Temmuz On Numara çekilişinde diğer ikramiyeler ve kazananların dağılımı şöyle; 9 bilen 168 kişi bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen 3 bin 146 kişi 66 lira 65'er kuruş, 7 bilen 26 bin 197 kişi 15 lira 35'er kuruş, 6 bilen 133 bin 424 kişi 3 lira onar kuruş ve hiç bilmeyen 161 bin 360 kişi 3 lira 35'er kuruş kazandılar.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ NASIL OYNANIR?
On Numara'da diğer oyunlarda olduğu gibi çoklu çekiliş işaretlemesi yaparak aynı numaraları bir seferde 2,3 ve 4 çekiliş için oynayabilirsiniz. Ancak Sayısal Loto'da yeni bir uygulamaya geçileceğinden çoklu çekiliş oynama özelliği 14 Temmuz'a kadar durdulmuştur.
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