On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

26 Haziran 829. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

2018 Nisan ayının son Pazartesi gününde 829. haftanın On Numara sonuçları ortaya çıkacak. On Numara sonuçları için 22 tane numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar ile haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 25 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

Haziran ayının son Pazartesi günü, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi sonrası ayın son On Numara sonuçları belli olacak. 829. hafta On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak.

26 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 829. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 828'inci haftanın kazandıran numaraları: 02, 03, 12, 14, 15, 19, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 71, 74 oldu.

On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi 107 bin 659 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandılar. Talihlilerin kuponlarını Bursa-Osmangazi, İzmir-Karşıyaka ile Sivas-Merkez'deki bayilerden yatırdığı öğrenildi.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 9 bilen 96 kişi 2 bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 674 kişi 128 lira 85'er kuruş, 7 bilen 16 bin 616 kişi 24 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 102 bin 834 kişi 4 lira 20'şer kuruş ile hiç bilmeyen 177 bin 306 kişi 3 lira 15'er kuruş alacaklar.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ NSIL OYNANIR?

On Numara'da diğer oyunlarda olduğu gibi çoklu çekiliş işaretlemesi yaparak aynı numaraları bir seferde 2,3 ve 4 çekiliş için oynayabilirsiniz. Ancak Sayısal Loto'da yeni bir uygulamaya geçileceğinden çoklu çekiliş oynama özelliği 14 Temmuz'a kadar durdulmuştur.