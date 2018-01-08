On numara sonuçları 8 Ocak: Büyük ikramiye 5'e bölündü!

8 Ocak tarihli On Numara sonuçları belli oldu. 805. hafta On Numara çekilişi 2018'in ve Ocak ayının ikinci çekilişi oldu. Milli Piynago İdaresi'nin şans oyunları içinde en büyük ikramiye dağıtma sayısı en fazla oyun olan Şans Topu 44 haftadır devretmiyor. Şans Topu yine şaşırtmadı ve büyük ikramiye yine devretmedi hatta bu sefer 5 kişiye birden çıktı. 8 Ocak Şans Topu sonuçlarına göre İstanbul'dan 2, Edirne, Samsun ve Düzce'den 1'er olmak üzere tam 5 talihli büyük ikramiyeyi paylaştılar işte detaylar...

805. haftanın numaraları: 13,23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 79

Büyük ikramiye talihlisi asyısının yüksek olması nedeniyle kişi başına düşen para miktarı azaldı. Edirne, İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievler ilçeleri, Samsun İlkadım ve Düzce'den kupon yatıran büyük ikramiye talihlilerinin her biri 68 bin 933 lira 70 kuruş kazandılar.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira altmışar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira yetmiş beşer kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira onar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira kırkar kuruş ile hiç bilemeyen 215 bin 10 kişi 3 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye alacaklar.