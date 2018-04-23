Osmaneli’de öğrenciler arasında satranç turnuvası

Bilecik’ in Osmaneli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği, Osmaneli Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi Spor Salonunda 14 yaş ve altı öğrenciler arası satranç turnuvası sona ererken dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, satrancın son yıllarda tercih edilen spor dallarının başında geldiğini belirtti. Başkan Şahin, yapılan araştırmalarda da satrancın çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunun ortaya çıktığını, bu nedenle de okullara satranç takımları temin ettiklerini aktardı. İlerleyen zamanlarda öğrencilerin bölgesel ve ulusal karşılaşmalarda da başarı sağlayacaklarına inandığını kaydeden Başkan Münür Şahin, turnuvaya katılan öğrenci ve hakemlere teşekkür etti.