Osmaneli’de öğrenciler arasında satranç turnuvası

Bilecik’ in Osmaneli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi.
Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği, Osmaneli Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi Spor Salonunda 14 yaş ve altı öğrenciler arası satranç turnuvası sona ererken dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, satrancın son yıllarda tercih edilen spor dallarının başında geldiğini belirtti. Başkan Şahin, yapılan araştırmalarda da satrancın çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunun ortaya çıktığını, bu nedenle de okullara satranç takımları temin ettiklerini aktardı. İlerleyen zamanlarda öğrencilerin bölgesel ve ulusal karşılaşmalarda da başarı sağlayacaklarına inandığını kaydeden Başkan Münür Şahin, turnuvaya katılan öğrenci ve hakemlere teşekkür etti.
Satranç turnuvası hakkında bilgi veren Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, "Osmaneli ilçesinde satranç eğitimini ve kültürünü tabana yaymak için her okulda bir satranç takımının olması için gayret ediyoruz. Buralarda yetişecek öğrencilerin ilçeyi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Turnuvaya katılan okul yöneticilerimize, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Satranç turnuvası müsabakalarının sonunda kategorilerinde birinci olan öğrencilere hediyeleri verildi. Osmaneli 75.Yıl Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen satranç turnuvasına Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Bilecik İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ferhat Damkacı, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.
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