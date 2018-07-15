Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Halisdemir başta olmak üzere, ellerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iadesini istedi.

TASC adına konuşan Türk iş adamı Murat Güzel, FETÖ’nün sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda ABD’nin de sorunu olduğunu belirterek, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır." dedi. TASC Başkanı Halil Mutlu da FETÖ kampı önünde gösteri düzenlemek için izin sorunu yaşadıklarını aktardı.

YEREL YETKİLİLERDEN PROTESTO İÇİN İZİN ENGELİ

Kasabanın yerel yetkililerinin gösteri için izin vermediğini anlatan Mutlu, "TASC bu gösterinin geniş kapsamlı bir organizasyon olması için çalışırken maalesef izin almakta sorunlar yaşadı. Biz insanları buraya getirmek için organizasyonumuzu yapmıştık fakat güvenlik güçlerinin engeline takıldık. Sadece kampın önünde küçük bir yürüyüşe müsaade edildi." diye konuştu.

Türk Amerikan Birliği adına açıklama yapan Savaş Şahin de Gülen’in bir an önce Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini belirterek, 15 Temmuz haindarbe girişiminde şehitlerin katili olduğunu vurguladı.