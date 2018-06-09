PKK’ya üçlü kıskaç!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sincar’ı da vururuz, Kandil’i de vururuz, hatta Mahmur çok önemli. BM’nin, Mahmur meselesini halletmesi lazım çünkü Mahmur’da terörist yetiştiriliyor, orası bir kuluçka yuvasıdır. Çözmezlerse gereğini yaparız” ifadelerini kullanmıştı. 1992 yılından itibaren Türkiye’den Kuzey Irak’a göç eden insanların 1998 yılında Mahmur’a geçmesiyle Irak merkezi hükümeti ve BM gözetiminde kurulan kamp, yerel kaynaklara göre şimdilerde terör merkezi. PKK iki yıl önce terör örgütü DEAŞ’ın Mahmur kampına saldırdığında sivilleri koruma bahanesiyle Mahmur’a gelmişti. DEAŞ, Mahmur’dan çıkartılmasına rağmen PKK orada kalarak kamp içinde ve çevresindeki dağlarda silahlı unsurlarını artırdı.

TSK OPERASYONLARI TEK BAŞINA YAPACAK

Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre, nüfusun yüzde 49’unu 18 yaşın altındaki çocukların oluşturduğu kampta, yoğun bir PKK baskısı olduğu, genç nüfusun PKK’nın etkisinde kaldığı ve zorla terör örgütü üyesi yapıldıkları gelen bilgiler arasında.

Öte yandan elde edinilen bilgiye göre, PKK’nın lojistik üssüne dönüşen Mahmur kampının da PKK’dan arındırılması için Ankara, Bağdat’a baskı yapıyor. Irak’ta geçtiğimiz ay düzenlenen seçimlerde önce Haydar İbadi hükümeti ile bir dizi diplomatik, istihbarî ve askeri görüşmeler gerçekleştirilmişti. Şimdi ise Bağdat yönetimi ile yapılacak temaslar için yeni hükûmetin kurulması bekleniyor. Bağdat yönetimi ile uzlaşı sağlanamaması hâlinde ise TSK hem Sincar’a hem Kandil’e hem de Mahmur’a operasyonları tek başına yapacak.

