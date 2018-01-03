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PKK'dan ilginç yöntem! Hedef şaşırtmak için bunu yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 10:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 7 PKK'lının bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için terör örgütü IŞİD militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması içinde oldukları ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişinin bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için terör örgütü DEAŞ militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik 28 Aralık’ta Yüreğir’e bağlı 3 ayrı mahallede operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti baskın yapıldı. Kapılar, ‘koçbaşı’ ile kırılarak evlere girilip arama yapıldı.

Operasyonda, Halime K., Şahin O., Hamdi Ç., Yakup K., Erkan İ., Hakan Y. ve Resul K. adlı şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Yürütülen soruşturmada da haklarında daha önceden ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dosyası bulunan bu isimlerin, kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize ederek, bunlara bizzat katıldıkları belirlendi.

HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN IŞİD'Lİ GİBİ DAVRANDILAR

2012 yılında Yüreğir Belediyesi’ne ait iş makinelerinin ateşe verilerek yakılmasını da yine bu kişilerin organize edip, talimatını da bizzat verdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, kentteki bazı eylemlerinde deşifre olmamak ve hedef şaşırtmak için bir diğer terör örgütü IŞİD’i kullanıp, kendilerini kamufle ettiklerini ve adeta bir ‘IŞİD üyesi’ gibi hareket ettikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasındaki bazı şahısların, tıpkı IŞİD’li teröristler gibi giyinip, uzun sakallar bırakması da dikkat çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Militan Terör örgütü adana PKK IŞİD

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
he he işidin tüm eylemlerinide bunlar yapmıştır.işid zaten öfkeli insanlar topluluğu değilmi.adıda işid değil deaş yoksa daeş miydi.herneyse işte.yakında tüm bombalama eylemlerinin arkasında bu zibidiler olur.işid de aklanır bu arada.
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