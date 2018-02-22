PÖH'ler Bitlis'ten Afrin'e uğurlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Bitlis’ten Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.

Bitlis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, Afrin'de görevlendirilecek Özel Harekat polisleri için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Bitlis Vali Yardımcıları Murat Kütük, Tolga Polat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Müftüsü Faysal Geylani, Özel Harekat polisleri ve aileleri katıldı.Slogan ve dualar eşliğinde polislere moral verilirken, Afrin’e giden PÖH’ler için dua edilip kurban kesildi. PÖH’ler otobüslerle Afrin’e gitmek üzere harekat etti.

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