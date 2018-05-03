TEKİRDAĞ (AA) - İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı hayat için doğal beslenmenin önemli olduğunu belirterek, "Bildiğimiz sofra tuzu endüstri için üretilmiştir. Fabrikalarda her türlü endüstride bunu kullanıyoruz. Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor, ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir." dedi.

Bir etkinlik kapsamında Tekirdağ'a gelen Karatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşlanmanın sağlıklı, doğal, bozulmamış, besinler tüketmeye bağlı olduğunu söyledi.

Tuz tüketiminin insan sağlığı için önemli olduğuna değinen Karatay, şunları kaydetti:

"Kristal kaya tuzu tüketilebilir çok sağlıklıdır. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur, hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur ama bu su tuzlu sudur. Hakiki tuzlu sudur, mineralle doludur. Kaya tuzu da yüzde 30 oranında sodyum içerir, onun için sağlıklıdır. Onun yanında rafine olmadığı için sağlıklıdır. Kayalardan ve 2 ila 7 bin yıllık mağaralardan elde edildiği için de hava, çevre kirlenmesine maruz kalmamıştır. Rafine olmadığı için sağlıklı elementlerinden ayrılmamıştır. Bildiğimiz sofra tuzu endüstri için üretilmiştir. Fabrikalarda her türlü endüstride bunu kullanıyoruz. Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir. Kristal kaya tuzuyla hiçbir benzerliği yoktur."