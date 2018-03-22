MANİSA (AA) - Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili münasebetiyle Manisa'da camilerde programlar düzenlendi.
Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman zamanında kandil gecelerinde Manisa'daki camilerde kandil yakma geleneği halen sürüyor.
Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camisi ve 3. Murat adına inşa ettirilen Muradiye camilerinde Regaip Kandili nedeniyle kandil yakıldı, mevlit programı düzenlendi.
Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği programda Kuran-ı Kerim, mevlit okundu, dualar edildi.
2. Bayezid'in eşi Hüsnüşah Hatun tarafından yaptırılan Hatuniye Camisi'ndeki programda da camiye sığmayan vatandaşlar geceyi avluda idrak etti.
Hatuniye Camisi'nde vaaz veren İl Müftüsü Sinan Cihan, gecenin önemini anlattı.
Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ve lokum dağıtıldı.
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