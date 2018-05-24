Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Roj TV'nin Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.
Danimarka'dan yayın yapan Roj TV'nin lisansı terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Danimarka Roj TV'nin lisansını 2013 yılında iptal etmişti.
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