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Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı geldi. AİHM, Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Roj TV'nin Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.

Danimarka'dan yayın yapan Roj TV'nin lisansı terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Danimarka Roj TV'nin lisansını 2013 yılında iptal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Roj Tv Son dakika AİHM Danimarka

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