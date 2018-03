Saatte 11 ev 6 iş yeri soyuluyor!

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, hırsızlık olayları hakkında Meclis'te yaptığı açıklamada, “Vatandaşın can ve mal güvenliğinin kalmadığı, işsizliğin her geçen gün artığı, ekonominin gün geçtikçe kötüye gittiği Ülkemizde, önü alınamayan hırsızlık vakalarının ulaştığı boyut, her yıl ürkütücü bir şekilde artmaktadır” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre, son dönemde artan hırsızlık vakalarının yüzbinlerce mağdur yarattığına vurgu yapan Havutça bu konuda Meclis Araştırması açılmasını gerektiğini belirterek şunları söyledi:

SUÇLARIN ÜÇTE BİRİ HIRSIZLIK



”Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen 1,5 milyon asayiş olayının üçte birini hırsızlık vakaları oluşturuyor. Türkiye'de 2008- 2017 yılları arasında hırsızlık vakaları yüzde 140'ın üzerinde artış gösterdi. Uzmanlar, hırsızlık olaylarında yaşanan patlamayı toplumsal bozulmaya, ekonominin kötü gidişatına ve yasaların caydırıcı olmamasına bağlıyor. Yılda 25 bin aracın çalındığı ülkemizde, günde çalınan araç sayısı ortalama 68 iken, İstanbul günlük 30 araç ortalamasıyla hırsızlığın en fazla yapıldığı il olarak ilk sırada yer alıyor. Araç hırsızlığı en çok Marmara Bölgesi'nde, en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanıyor. Her ay İstanbul'da yaklaşık 900 araç, Ankara'da 260 araç çalınıyor.