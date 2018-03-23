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Saatte 11 ev 6 iş yeri soyuluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:17 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, son dokuz yılda hırsızlık olaylarının yüzde 140 arttığını açıkladı ve “Meclis Araştırması” açılmasını istedi. Türkiye’de saatte 11 ev ve 6 iş yerinin soyulduğu ve günlük sayının 400’ü aştığı belirtildi. Yurt çapında ise her yıl 25 bin aracın çalındığı öğrenildi. İstanbul günlük 30 araç ortalamasıyla hırsızlığın en fazla yapıldığı şehir oldu.

Saatte 11 ev 6 iş yeri soyuluyor!

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, hırsızlık olayları hakkında Meclis'te yaptığı açıklamada, “Vatandaşın can ve mal güvenliğinin kalmadığı, işsizliğin her geçen gün artığı, ekonominin gün geçtikçe kötüye gittiği Ülkemizde, önü alınamayan hırsızlık vakalarının ulaştığı boyut, her yıl ürkütücü bir şekilde artmaktadır” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre, son dönemde artan hırsızlık vakalarının yüzbinlerce mağdur yarattığına vurgu yapan Havutça bu konuda Meclis Araştırması açılmasını gerektiğini belirterek şunları söyledi:

SUÇLARIN ÜÇTE BİRİ HIRSIZLIK

”Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen 1,5 milyon asayiş olayının üçte birini hırsızlık vakaları oluşturuyor. Türkiye'de 2008- 2017 yılları arasında hırsızlık vakaları yüzde 140'ın üzerinde artış gösterdi. Uzmanlar, hırsızlık olaylarında yaşanan patlamayı toplumsal bozulmaya, ekonominin kötü gidişatına ve yasaların caydırıcı olmamasına bağlıyor. Yılda 25 bin aracın çalındığı ülkemizde, günde çalınan araç sayısı ortalama 68 iken, İstanbul günlük 30 araç ortalamasıyla hırsızlığın en fazla yapıldığı il olarak ilk sırada yer alıyor. Araç hırsızlığı en çok Marmara Bölgesi'nde, en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanıyor. Her ay İstanbul'da yaklaşık 900 araç, Ankara'da 260 araç çalınıyor.

GÜNDE 400'DEN FAZLA SOYGUN YAPILIYOR

Türkiye'de saatte 11 ev ve 6 işyeri soyuluyor, günlük rakam 400'ü aşıyor; hırsızlık kurbanlarının yüzde 80'i masrafları göze alıp evini değiştiriyor. Hırsızlık suçunu işleyenlerin yüzde 79'unu 20 yaş altı, yüzde 21'ini ise 20 yaş üstü oluşturuyor. Son dönemde; kredi ve maaş kartı dolandırıcılıkları, çek dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, ATM ve POS kartı kopyalama, çağrı merkezi dolandırıcılıkları, bilgi hırsızlıkları, internet üzerinden dolandırıcılık, fatura ve ödeme sahtekârlıkları da arttı. En yüksek oranın, yüzde 82 ile kredi ve maaş kart dolandırıcılığı olduğu görülüyor. Hırsızlar da, kısa süreli cezalarla serbest kalıyor. Çaldıkları ziynet eşyaları ve paralar yanlarına kâr kalıyor. Birçoğu, serbest kalır kalmaz çalmaya devam ediyor. Çünkü Türkiye'de hırsızlık suçunun ciddi bir cezası yok. Türkiye bir af ülkesi olduğu için cezaların süresinin azalacağına, paraya çevrileceğine dair inanç hep var”

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Anahtar Kelimeler:
CHP Namık Havutça hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olurmu herşeyimiz dört dörtlük yolllar yapılıyor benzin olmuş 6 bin dolar olmuş 4 bin.inş maşallah herşey 10 numara esnaf iş yapmaktan oturamıyor herkesin 32 dişi görünüyor sevinçten
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