Sahte kaşe ile dolandırıcılık iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahte kaşe ile kargodan bir şirkete ait 50 bin liralık cep telefonlarını aldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, cep telefonu satışı yapan şirket sahibi G.G, sipariş ettiği telefonların kendisine iletilmemesi üzerine kargoya gitti.
Kargo yetkilileri telefonları, kendisini firmanın sahibi olarak tanıttığı iddia edilen ve teslim kağıdına şirketin kaşesini basan kişiye teslim ettiklerini belirttiler.
Haber verilmesi üzerine kargo firmasına gelen Kırklareli Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek cep telefonlarını alan şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli G.D'yi İstanbul'daki evinde yakaladı. Şüphelinin aynı yöntemle 4 ayrı ilde de dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.
Şüpheli G.D, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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