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"Sakin Kentte" rüzgar sörfü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

"Sakin Kentte" rüzgar sörfü yoğunluğu

Muğla'nın Ula ilçesindeki "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi, hava şartlarının uygun olması sayesinde her yıl binlerce rüzgar ve uçurtma sörfü tutkununu ağırlıyor.

Turistler Akçapınar sahilinde gün boyu rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Akçapınar sahilinde sudan çıkmayan sörfçüler, güzel vakit geçirmeye çalıştı. Akyaka Mahallesi'nde yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline bu spor için yılda ortalama 15 bin sporcu geliyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu vurguladı.

Ceylan, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı sörf tutkunlarının gelerek eğitim aldıklarını, eğitimlerinin ardından sahilde rüzgarla dans ettiklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
akçapınar Akyaka Muğla Rüzgar Sörfü sahil

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