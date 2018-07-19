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Şans Topu sonuçları 18 Temmuz: Bir akşamda iki çekiliş, iki devir! (Milli Piyango Şans Topu sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:44 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nun 892. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Sayısal Loto ile birlikte yapılan Şans Topu çekilişinde de büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. 5+1 bilenin olmadığı Şans Topu, 722 bin lira devretti. İşte Milli Piyango İdaresi taraıfndan açıklanan 18 Temmuz Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz: Bir akşamda iki çekiliş, iki devir! (Milli Piyango Şans Topu sonucu)

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 18 Temmuz 2018 tarihli Şans Topu çekilişi Ankara Balgat'ta canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. İki farklı küreye konulan 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren küreler sırasıyla çalıştırıldı. Önce ilk küreden 5 top çekildi. Sonrasında şans Topu çekildi. Böylece haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Fakat Şans Topu oynayanlar arasında bu sayıları doğru tahmin eden olmadı. Böylece Şans Topu çekilişinde 722 bin liralık büyük ikramiye haftaya devretti. İşte Milli Piyango İdaresi'nin açıklandığı 892. hafta Şans Topu sonuçları...

18 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 892. haftanın sayıları; 8, 14, 16, 28, 31 + 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 722 bin 947 lira 96 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 615 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 323 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 763 kişi 34 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 270 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 80 bin 878 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 194 bin 843 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 686 bin 876 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 960 bin 344 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 535 bin 516 lira 48 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 891'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 17, 24, 26, 33, 34 ve artı 11 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.

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Şans Topu Nasıl Çekiliyor?

Bilmeyenler, ya da bu oyunu yeni oynamaya başlayanlar için şans topunun nasıl oynandığının mantığından söz ettikten sonra sıra çekilişine geldi. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15'de başlıyor ve noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

Şans Topu adlı oyunu tercih ederseniz kazanma ihtimaliniz Sayısal Loto ve Süper Loto'dan daha yüksektir. Şans Topu oyununda 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 adet, 1 ile 14 sayı kümesi içinden de 1 adet olmak üzere 5+1 tutturursanız o haftaki büyük ikramiyeyi kazanıyorsunuz. İhtimal ise şöyle: 3 milyon 895 bin 584’te 1

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