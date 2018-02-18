Saray’daki yatırımlar incelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Saray ilçesinde gerçekleştirilen yatırım ve projeleri yerinde inceledi.
Başkan Kadir Albayrak, Saray’da yapımı devam eden 40 derslikli okul ve Kültür Sarayı’nın yapılacağı inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Albayrak burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak Saray’daki yatırım ve projelerin devam edeceğini belirterek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak sözünü verdiğimiz tüm yatırımları yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.
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