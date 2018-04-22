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Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesedin, Yusuf Işık'a ait olduğu öne sürüldü. Işık'ın, çok sayıda genci, anlaşmalı olduğu Suriyeli kadınlarla buluşturup onlarca kişiyi dolandırmakla suçlandığı ortaya çıktı.

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda bulunan yanmış cesedin arkasından, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikâyesi çıktı. Cesedin, Suriyeli kadınlarla düzmece evlilikler yaptırdığı onlarca kişinin canını yakan Yusuf Işık’a ait olduğu şüphesi ağırlık kazandı. Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda önceki gün yanmış bir erkek cesedi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerindeki yanmamış bazı belgelerden yola çıkılarak cesedin 50 yaşındaki Yusuf Işık’a ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Kars doğumlu olan dolandırıcılıktan sabıkalı Işık’ın önce öldürüldüğü, sonra da ormanlık alanda yakıldığı tespit edildi.

TELEVİZYONDAN ŞİKÂYET

Cesedi bulunan Işık’ın, daha önce televizyonda mağdurların “Sahte evlilikle dolandırıldık” diye şikâyette bulundukları kişi olabileceği değerlendirildi. SGazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Suriyeli kadınların yer aldığı çok sayıda dolandırıcılık olayında adı geçen Işık’ın merkezinde olduğu soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile telefon kayıtları incelemeye alındı. Işık’ın yakınlarına da ulaşılmaya çalışılıyor.

KADINLARLA İŞBİRLİĞİ

Yusuf Işık’ın karıştığı öne sürülen dolandırıcılık hikâyeleri ise akıllara durgunluk verecek cinsten. İddiaya göre, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşayan Işık, Türkiye’nin dört bir yanında evlenmek isteyen kişilere Suriyeli kadın buluyordu.

Reyhanlı’ya giden damat adayları, önce gelin adayı Suriyeli genç kadınlarla tanıştırılıyordu. Işık ardından, damat adayı ile yazılı bir sözleşme yaparak başlık parası adıyla bir ücret alıyordu. Daha sonra düğün yapılıyordu. Işık’ın bulduğu Suriyeli gelin, düğünün ardından topladığı bilezik ve altınlarla evden kaçarak ortadan kayboluyordu. İddiaya göre, Suriyeli kadınlar da Işık’la işbirliği içindeydi.

‘30 BİN LİRAM GİTTİ’

Öldürüldüğü öne sürülen Yusuf Işık tarafından dolandırılanlar arasında yer alan Sinan Polat, başına gelenleri bir televizyon programında şöyle anlatmıştı: “Bir arkadaşımla Reyhanlı’ya gittik. Işık’la görüştük. 21 yaşında Suriyeli bir kız olduğunu söyledi. Kız güzeldi, iyi Türkçe konuşuyordu. 10 bin lira başlık parasını verdim. Hatta televizyonda Işık’ın dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir program izlemiştim. Gülüp geçmiştik. Kızı memlekete götürdüm. Düğün yaptık. 2 gün sonra kız bana ‘Benim gidip imza atmam lazım, yoksa hapse atarlar’ dedi. Reyhanlı’ya götürdüm. Dayısı olduğunu söyleyen biri geldi. Birlikte gittiler, bir daha da dönmedi. Altınlarla kaçtı. 30 bin liram gitti.”

‘KIZI VEREN YUSUF IŞIK’

Mağdurlardan Durmuş İlhan’ın başına gelenler ise trajikomik. Denizli’de oturan İlhan, Reyhanlı’ya giderek Yusuf Işık’ın bulduğu Suriyeli genç bir kadınla sözde evlendi. Hatta aralarında yazılı sözleşme yaptılar.

Sözleşmede İlhan, “Denizli’den Reyhanlı’ya geldim. Burada Yusuf Işık beni Suriyeli kızla tanıştırıp evlendirdi. Kendi rızamla evlendim. Aramızda böyle bir tutanak yaptık” diyor ve “Kızı alan Durmuş İlhan. Kızı veren Yusuf Işık” ifadeleri yer alıyor. Televizyon programına çıkan Yusuf Işık, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, “Ben hayır için bu işleri yapıyorum” demişti.

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