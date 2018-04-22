Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda bulunan yanmış cesedin arkasından, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikâyesi çıktı. Cesedin, Suriyeli kadınlarla düzmece evlilikler yaptırdığı onlarca kişinin canını yakan Yusuf Işık’a ait olduğu şüphesi ağırlık kazandı. Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda önceki gün yanmış bir erkek cesedi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerindeki yanmamış bazı belgelerden yola çıkılarak cesedin 50 yaşındaki Yusuf Işık’a ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Kars doğumlu olan dolandırıcılıktan sabıkalı Işık’ın önce öldürüldüğü, sonra da ormanlık alanda yakıldığı tespit edildi.

TELEVİZYONDAN ŞİKÂYET



Cesedi bulunan Işık’ın, daha önce televizyonda mağdurların “Sahte evlilikle dolandırıldık” diye şikâyette bulundukları kişi olabileceği değerlendirildi. SGazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Suriyeli kadınların yer aldığı çok sayıda dolandırıcılık olayında adı geçen Işık’ın merkezinde olduğu soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile telefon kayıtları incelemeye alındı. Işık’ın yakınlarına da ulaşılmaya çalışılıyor.