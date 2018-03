Sayısal Loto sonuçları 10 Mart: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 6 milyon lira ulaştı!

Sayısal Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmayınca 3. kez devir etmiş oldu. Sayısal Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilen olmaz ise kural gereği büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak.

BU AKŞAM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ VAR!

Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde umduğunu bulamayanlar, bu akşam yapılacak On Numara çekilişine gözlerini diktiler. On Numara, tam bir senedir devir etmiyor ve her hafta en az bir kişiye büyük ikramiyeyi kazandırıyor. Geçtiğimiz hafta, 5 Mart Pazartesi, yapılan On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi çıkmıştı. 12 Mart Pazartesi yani bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiye kimin ya da kimlerin olacak? Çekiliş, saat 21.15'te mpi.gov.tr sitesinden canlı olarak izlenebilecek.

SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI

Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.