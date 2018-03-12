Sayısal Loto sonuçları 10 Mart: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 6 milyon lira ulaştı!

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 10 Mart Cumartesi akşamı MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi öncesi heyecan doruktaydı. Devirle birlikte 6 milyon liraya ulaşan Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanan olacak mı merakla bekleniyordu. Fakat 1113. hafta Sayısal Loto çekilişinde katılımcıların tahminleri yine tutmadı. Böylece Sayısal Loto 3. kez devretti. Kural gereği gelecek hafta yapılacak Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmaz ise devir olmayacak ve ikramiye beş bilenlere dağıtılacak. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları... 10 MART CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI Sayısal Loto 1113. hafta kazandıran numaraları; 3, 15, 20, 26, 28, 35 olarak belirlendi. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.

Sayısal Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmayınca 3. kez devir etmiş oldu. Sayısal Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilen olmaz ise kural gereği büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak. BU AKŞAM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ VAR! Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde umduğunu bulamayanlar, bu akşam yapılacak On Numara çekilişine gözlerini diktiler. On Numara, tam bir senedir devir etmiyor ve her hafta en az bir kişiye büyük ikramiyeyi kazandırıyor. Geçtiğimiz hafta, 5 Mart Pazartesi, yapılan On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi çıkmıştı. 12 Mart Pazartesi yani bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiye kimin ya da kimlerin olacak? Çekiliş, saat 21.15'te mpi.gov.tr sitesinden canlı olarak izlenebilecek. SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.