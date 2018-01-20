HABER

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak: Sayısal Loto 1106. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 11:08 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1106. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen çıkmış ve devirli olan büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak: Sayısal Loto 1106. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayının ve 2018'in üçüncü Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye yok. Fakat Sayısal Loto'da yaklaşık 1.7 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 20 Ocak Cumartesi günü 1106. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 20 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

20 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1106. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Lotosonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1106. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 2, 14, 27, 31, 32, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi, 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Rekor kapıda!
Şans Topu sonuçları 17 Ocak - MPİ 866. hafta Şans Topu sonucu sorgula
On Numara sonuçları 15 Ocak: 806. hafta On Numara bilen yine 4 kişi! (Kupon sorgula!)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto milli piyango Sayısal Loto Çekilişi Sayısal Loto Sonucu mpi.gov.tr 20 ocak sayısal loto

En Çok Okunan Haberler

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Beyaz Show'da şaşırtan an! Evlilik teklifine hayır deyince...

Beyaz Show'da şaşırtan an! Evlilik teklifine hayır deyince...

İlginizi Çekebilir

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Efsane türkü mahkemelik oldu!

Efsane türkü mahkemelik oldu!

Maçın ardından

Maçın ardından

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu

Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.