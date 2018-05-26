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Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: Devirli ikramiye için çekiliyor! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

Mayıs ayının son Sayısal Loto sonuçları için çekiliş bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz hafta devreden Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye dağıtılacak mı yoksa yine devir mi olacak merak ediliyor. Gene 6 bilen çıkmazsa Sayısal Loto'da art arda ikinci devir gerçekleşmiş olacak. Geçtiğimiz haftadan devreden para miktarı ile büyük ikramiyenin yükselmesi nedeniyle bu hafta katılımın daha çok olacağı bekleniyor. İşte 26 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: Devirli ikramiye için çekiliyor! (MPİ canlı çekiliş)

Bu akşam 26 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Bu çekilişin sonucu merakla bekleniyor çünkü geçtiğimiz hafta Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan çıkmadı. Yani Sayısal Loto'da devir ile büyük ikramiye miktarı arttı. Devirli ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa devir sayısı 2'ye mi çıkacak? İşte 26 Mayıs Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 21.15'TE

26 Mayıs 1123. hafta Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 26 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

26 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1123. hafta Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1123. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bin 123'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 5, 21, 24, 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun 19 Mayıs tarihli çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş ikramiye kazandılar. Sayısal Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 247 bin 183 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 988 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.


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